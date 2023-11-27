شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تغذية يوضح أهمية البروتين في تعزيز صحة الطفل وبناء جسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الأطفال فى مرحلة البناء والنمو إلى تناول العديد من العناصر الغذائية المتكاملة من بروتين وفيتامينات ومعادن التي تدعم النمو والتطور الصحي، ومن جانبها أوضحت الدكتورة صفاء توفيق استشارى التغذية بمعهد التغذية، أن البروتين ضروري لنمو طفلك وإصلاح الجسم، حيث يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لصحة طفلك، ويوفر البروتين العناصر والمعادن الرئيسية للجسم منها الحديد وأوميجا 3 والزنك وفيتامينات ب وفيتامين د والكالسيوم والسيلينيوم.

وأضافت استشارى التغذية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن عدم حصول الطفل على البروتين يتسبب في ضعف مناعته وتزيد فرص إصابته بالأمراض، ولكن من الناحية الأخرى لا يستلزم الحصول على البروتين أن نركز على المصدر الحيوانى فقط، لكن يمكن الحصول عليه من المصدر النباتى أيضًا، ولكن بشرط أن يكون متكاملاً ونسبة جيدة ومتوازنة.

من بين أهم العناصر التي يجب أن يحصل الطفل من خلالها على البروتين، الحليب ومنتجات الألبان لأنها غنية بالكالسيوم وهو أمر مهم لنمو صحي للعظام، تشمل مصادر الألبان الحليب (الحليب منزوع الدسم وحليب 1% غير مناسب للأطفال دون سن الخامسة)، والجبن والزبادي، ومع ذلك، إذا كنت تختار بدائل خالية من الألبان (مناسبة كمشروب كامل للأطفال من عمر سنة واحدة).من المستحسن تقديم منتجات الألبان أو البدائل المدعمة لصحته وجسمه المناسبة للطفل 3 مرات في اليوم.