رجيم الماء لخسارة الوزن قبل رأس السنة

بيروت - نادين محمد - يمنع الماء تكوُّن الدهون وترسُّبها في الجسم، وبالتالي هو يقضي على السمنة والكرش، لذلك تم إدراج رجيم الماء في أنظمة الحمية الغذائية لـ خسارة الوزن.

ويعتبر الماء خالٍ من السعرات الحرارية ويعمل على حرق الدهون المتراكمة في الجسم، لذلك عند شرب كمية من الماء سيعطيك ذلك إحساس بالشبع وتفقد شهيتك للطعام، وهو يعمل وفق نظام محدد حيث لا زيادة ولا نقصان في كمية الماء.

أهمية رجيم الماء:

- يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز قدرة الجسم على حرق الدهون والسعرات الحرارية.

- لا غنى عنها كعنصر أساسي يساعد الجسم في طرد السموم.

- تُمَكِنَكِ من ممارسة الرياضة بفاعلية ونشاط.

- يعمل بشكل كبير على التقليل من شهيتكِ تّجاه الطعام، وذلك عن طريق جعل المعدة ممتلئة بها.

الكمية المفروض تناولها:

تتراوح الكمية التي يفضل تناولها خلال اتباع هذا النوع من الرجيم بين 8- 9 أكواب من المياه، وذلك قبل وجبتكِ بـ 20 دقيقة.

والآن.. عقب سرد أهمية المياه والكميات التي ينصح بتناولها خلال اليوم، حان الوقت لتجربة أحد برامج رجيم الماء وفقًا لما ذكرته المواقع الطبية:

برنامج رجيم لمدة أسبوع:

اليوم الأول

احرصي في هذا اليوم على تناول كوب واحد لحظة الاستيقاظ من النوم.

وعقب مرور 3 ساعات تناولي أي نوع من العصائر حتى تصلي في نهاية اليوم إلى احتساء 4 أنواع مختلفة.

اليوم الثاني

أما في هذا اليوم، فلتعتمدي شرب كوبين قبل تناول الغداء+ شريحة سمك مشوي + طبق سلطة خضار على البخار.

اليوم الثالث

أيضًا شرب كوبين من المياه قبل تناول الغداء+ بطاطس مطبوخة+ سلطة خضار على البخار

اليوم الرابع

طبق من الخضار المسلوق+ طبق من الفواكه

اليوم الخامس

نظام عادي مع الحرص على تناول الخضروات والفواكه

اليوم السادس والسابع

نفس نظام اليوم الخامس مع تناول كميات صغيرة من الأطعمة.

في النهاية، إذا كنت ترغبين في تناول أنواع مختلفة من الأطعمة، يُمكنكِ الاستعانة بأحد أطباء الرجيم ليرشدكِ على أغذية مختلفة تعزز من فاعلية اتباعكِ لرجيم الماء.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات.

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