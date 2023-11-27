شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات صحية ممارستها يوميًا تقوي مناعتك وتحميك من الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - قدم التقرير المنشور عبر موقع foxnews أبرز النصائح الصحية التي يجب القيام بها مع تقلبات الطقس وانخفاض درجات حرارة الطقس، للحماية من الإصابة بالفيروسات ونزلات البرد والأنفلونزا، ومنها: - تناول الفيتامينات والمكملات الغذائيةعند التعرض لنقص الفيتامينات والمعادن يمكن أن يتسبب في زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ويعرضك للمشاكل الصحية، ولذا عليك تناول فيتامين د، والأوميجا3، وفيتامين ب، للحفاظ علي صحة العظام، والقلب، والمخ. - تمارين التمددالقيام بها لمدة 10 دقائق فقط يوميا يمكن أن يحسن المرونة وحركة المفاصل، كما أنه يساهم بشكل كبير في التخلص من التوتر الذي يتسبب بشكل كبير في ضعف المناعة، يتم القيام بها عن طريق تمدد عضلات الجسم وخاصة القدمين . - تجنب الإصابة بالجفافالجفاف يمكن أن يؤدي لشعورك بالإصابة بالتعب، والصداع وضعف الوظيفة الإدراكية، ولذا عليك تناول كميات وفير من الماء يوميا لترطيب الجسم والحماية من الجفاف، كما أنه يحافظ علي ترطيب الجسم، وتحسين عملية الهضم وتنشيط الدورة الدموية. - التأمل والتنفسلقد ثبت علمياً أن التأمل يقلل من مستويات التوتر عن طريق تهدئة الجهاز العصبي وتقليل إنتاج هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ولذا يمكنك القيام بهذه التمارين التنفس يوميا لمدة 10 دقائق، يساهم بشكل كبير في تحسين وظائف الرئة وزيادة الأكسجين في الجسم، ولذا تقلل من فرص الإصابة بالربو. - المشي والتنزه في الخارجالمشي لمدة 10 دقائق أو ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق، يمكن أن يحفز إطلاق الإندورفين، الذي يرفع المزاج الطبيعي للجسم ويقلل أعراض القلق والاكتئاب.

نصائح لحماية جسمك

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