شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تعالج الكلف الناتج عن قصور الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلف هو مصدر قلق جلدي شائع بين الرجال والنساء، وهو نوع من فرط التصبغ الذي يسبب بقع بنية سوداء صغيرة على الوجه، ومن بين العوامل العديدة التي يعتقد أنها تؤدي إلى الكلف تشمل عدم انتظام الغدة الدرقية، والتعرض لأشعة الشمس، والعوامل الوراثية والحمل، واستخدام مستحضرات التجميل، وأدوية الصرع، تم إجراء العديد من الدراسات التي أشارت إلى أن قصور الغدة الدرقية غالبًا ما تؤدي إلى ظهور بقع الكلف العنيدة على الجلد وذلك بسبب اختلال مستويات الهرمونات، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".

وظيفة الغدة الدرقية

الوظيفة الرئيسية للغدة الدرقية هي تنظيم مستويات الطاقة في الجسم والتمثيل الغذائي، ويؤدي انخفاض وظيفة الغدة إلى حدوث اضطرابات هرمونية تؤدي إلى زيادة مستويات هرمون الاستروجين، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة إنتاج الميلانين على الجلد ما يؤدي إلى ظهور بقع الكلف، ومن الآثار الجانبية الأخرى لخلل الغدة الدرقية أن نقص هذا الهرمون يجعل جهاز المناعة ضعيفًا ما يؤدي بدوره إلى التهاب الجلد وتفاقم ظهور الكلف حيث تنتج الخلايا المنتجة للميلانين المزيد من الصبغة.

علاج الكلف الناتج عن الغدة الدرقية

علاج الكلف يتكون من جزأين، الجزء الأول هو علاج مستويات الهرمونات وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، ويعد علاج قصور الغدة الدرقية هو أفضل وسيلة للسيطرة على الكلف، وفي كثير من الحالات، يختفي في النهاية.

يشمل علاج قصور الغدة الدرقية ما يلي:

أدوية العلاج بالهرمونات البديلة التي يجب تناولها على النحو الموصوف ويجب عليك العمل مع طبيبك لضبط الجرعة.

تغييرات نمط الحياة والتي تشمل تعديلات النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

بمجرد السيطرة على مستويات الغدة الدرقية، يمكن لطبيب الأمراض الجلدية العمل على علاج الكلف، تشمل الخيارات الشائعة لعلاج الكلف وتحسين مظهر الكلف.

1. العلاجات الموضعية

تشمل الكريمات التي على تفتيح البشرة وتقليل إنتاج الميلانين، قد تحتوي بعض المنتجات على مزيج من هذه المكونات لتعزيز الفعالية، يتم تضمينها عادةً في روتينك المعتاد للعناية بالبشرة.

2. الإجراءات

يمكن أن تساعد الإجراءات الجلدية المختلفة في تحسين مظهر الكلف. وتشمل هذه:

التقشير الكيميائي

يتضمن وضع محلول كيميائي على الجلد لتقشير الطبقات العليا، عندما تلتئم طبقة الجلد الجديدة على السطح، تقل علامات الكلف ويصبح ملمسها أكثر تناسقًا.

التقشير الدقيق للجلد

هذا إجراء تقشير مصمم لإزالة الطبقة العليا من الجلد وتحسين ملمسه ولونه بشكل كبير.

العلاج بالليزر

يمكن لأنواع معينة من الليزر، أن تستهدف الميلانين مما يساعد على تفتيت بقع الكلف، ويساعد على تفتيح البقع الداكنة المرتبطة بالكلف.

3. الحماية من الشمس

بما أن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الكلف، فمن الضروري استخدام واقي الشمس واسع النطاق مع عامل حماية من الشمس مرتفع، يجب إعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين، خاصة عند قضاء فترات طويلة في الخارج، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتداء الملابس الواقية والنظارات الشمسية واستخدام القبعات واسعة الحواف يمكن أن يوفر حماية إضافية.