شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل لصحتك الخبز الأبيض أم الغني بالحبوب الكاملة والقمح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع foxnews تقريرًا يوضح أي نوع للخبز الأفضل لصحتك الخبز الأبيض أم القمح الكامل أم الحبوب الكاملة. خبز القمح الكامل حول ذلك قالت أخصائية التغذية الدكتورة كيت إنجرام، أن خبز القمح الكامل يعد الخيار الأفضل للصحة، موضحة أن هذا النوع من الخبز يحتوي علي الألياف والفتامينات كفيتامين ب، والمعادن مثل الزنك والمغنسيوم، والمواد الغذائية المهمة للجسم، والتي من دورها الحصول علي هضم جيد، وتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها وخاصة خلال فصل الشتاء.

وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة ماري سابات، أخصائية التغذية في جورجيا ومدربة معتمدة من المجلس الأمريكي للتمارين الرياضية ، أن خبز القمح الكامل يساهم في تنظيم نسبة السكر، ويدعم صحة القلب، كما أنه يحتوي على محتوى غذائي أعلى من باقي أنواع الخبز. الخبز الأبيض وأوضحت أخصائية التغذية الدكتور ماري، أن الخبز الأبيض يعتبر مثل المكرونة والأرز والبيتزل، وهذا النوع من الخبز بفتقر التغذية الجيدة، والقيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم، فيتم صنعة من دقيق القمح المكرر، ولذا فهو مجرد من الألياف والفيتامينات والمعادن الموجودة في خبز القمح الكامل.

وأضافت أخصائية التغذية، أن الخبز الأبيض، يتسبب في ارتفاع سريع في نسبة السكر بالدم، وسوء عملية الهضم بسبب عدم احتوائه علي نسبة الألياف التي تساعد في الحصول علي هضم جيد.

خبز الحبوب الكاملةوبالنسبة لخبز الحبوب الكاملة، فأشار التقرير إلي أنه يصنع من الحبوب الكاملة كالشوفات، والبذور، مما يجعله خيارا غذائي جيد للصحة العامة، لأنه يحتوي علي نسبة جيدة من الألياف، ولذا يساعد علي تحسين صحة الجهاز الهضمي، ويمد الجسم بالعديد من الفيتامينات التي يحتاجها. مرضي حساسية الجلوتين أي نوع من الخبز أفضل لهم؟وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين فالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يكون خيارا غذائي رائع لهم، أو تناول الخبز الخالي من الجلوتين الذي يصنع من دقيق الأرز أو اللوز.