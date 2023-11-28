شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جلدية يوضح مخاطر لدغات الحشرات وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف أعراض لدغات الحشرات من أشياء بسيطة تبدأ من الحساسية، التي يمكن معالجتها في الحال عن طريق وضع بعض الكريمات الموضعية، وتنتهى بما يؤدى إلى مخاطر شديدة على الحياة تصل الى الموت المفاجئ نتيجة ما تحتويه الحشرة من مواد .

قالت الدكتورة حنان ندا أستاذ الأمراض الجلدية بطب قصر العيني، إن لدغ الحشرات يمكن أن يسبب للمرء أعراضًا جلدية تبدأ من حساسية موضعية "رد فعل الفرد نتيجة قرص الحشرة" يظهر في صورة احمرار صغير مصحوب بهرش شديد في المنطقة ومن المحتمل حدوث تهيج فى طبقات الجلد تؤدى إلى تجميع قليل من الماء متماثل في شكل انتفاخ مائي بسيط يسمى "فوقعة مائية صغيرة"، بجانب الهرش أيضًا ويتم علاجها .

وأضافت الدكتورة حنان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانوا من الحساسية الشديدة لأى قرصة حشرة، وهنا يستخدم ما يسمى طارد للحشرات كنوع من الوقاية ومنع تكررها مرة أخرى خاصة لو كانت في الأطفال الصغار.

وكشفت أستاذة الأمراض الجلدية، عن المخاطر الصحية الناتجة من لدغة الحشرات، موضحة أنه من الممكن أن تكون لدغة الحشرة ذاتها تحتوى على مواد معينة تدخل في الدم وتؤدى إلى انفجار الخلايا، وتوسيع الأوعية الدموية ما يترتب على ذلك انخفاض حاد في الضغط الدم مع ارتشاح لجميع أنسجة الجسم منها "الأنسجة الرخوى"، و"الأنسجة المخاطية".

أشارت إلى أن الشخص سيصاب بتورم مفاجئ، واحمرار شديد بالجلد وهنا يجب على الفور حصول المصاب على مادة "الأدرينالين" تعمل على انقباض سريع للأوعية الدموية، ولكن بحرص حتى لا تسبب ضرر بعضلة القلب، بجانب تناول مضادات الحساسية بالوريد، وأيضًا تناول كورتيزون من أجل إنقاذ المريض سوى كان فى عربية الإسعاف أو فى طوارئ المستشفى حتى لا يتعرض الى الموت المفاجئ عقب لدغة الحشرة وانفجار لخلايا الجسم.

كما اوضحت أن هناك بعض لدغات الحشرات تنقل الأمراض مثل حشرة البعوضة المنتشرة فى أفريقيا والتى تنقل مرض النوم وفى تلك الحالة تنغلق الأوعية الليمفاوية وبناء عليه يحدث تورم شديد فى الساقين والقدمين ويظل التورم يزداد حتى نصل الى ما يسمى بـ"مرض الفيل"، وهناك بعض الحشرات أيضًا تسبب مرض تصلب الجلد المناعي أو تيبس الجلد المناعى.