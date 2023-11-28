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شكرا لقرائتكم خبر عن علاج حب الشباب بطرق مختلفة منها الليزر والتقشير والان مع تفاصيل الخبر
ويؤثر حب الشباب على الأشخاص خلال سنوات المراهقة وأوائل العشرينيات، ومع ذلك، قد تستمر الحالة عند بعض الأشخاص حتى مرحلة البلوغ.علاج حب الشباب عادة ما يستجيب حب الشباب بشكل جيد لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع من العلاج، لكنه قد يتفاقم أو يعود من وقت لآخر، كلما بدأ العلاج مبكرًا، قلت احتمالية حدوث ندبات. تشمل الرعاية الذاتية التي يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب ما يلي:-تنظيف بشرتك بلطف باستخدام منظف معتدل مرتين يوميًا
-استخدام الأدوية الموضعية التى توضع على الجلد والتي تحتوي على البنزويل بيروكسايد أو الكبريت أو حمض الساليسيليك (وهي عوامل مضادة للبكتيريا ومقشرة أو مقشرة خفيفة)
-غسل شعرك بالشامبو يوميًا والحفاظ على شعرك من ملامسة وجهك
تجنب فرك الجلد أو غسله بشكل متكرر
عدم فقع البثور (لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم العدوى)الأدوية الموصوفة طبيا لعلاج حب الشباب ما يلي-تركيبات موضعية أكثر فعالية من البنزويل بيروكسايد أو حمض الساليسيليك
-المضادات الحيوية الموضعية أو الفموية
الرتينوئيدات الموضعية – أدوية مشتقة من فيتامين أ تساعد على إبقاء مسام الجلد نظيفةتشمل العلاجات الطبية الأخرى والإجراءات البسيطة التي قد تساعد في علاج حب الشباب ما يلي:تقشير الجلد الكيميائي
تقشير الجلد لإزالة الندبات
العلاج بالليزر أو الضوء.
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