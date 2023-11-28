شكرا لقرائتكم خبر عن شوربة الدجاج والنوم الجيد.. حيل طبيعية لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع foxnews تقريرًا يقدم خلاله أبرز العلاجات الطبيعية التي تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا، ومنها:

- فيتامين سي

إذا بدأت عليك أعراض الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا عليك تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، لأنها تقلل من شدة المرض، حيث قال الدكتور نافال باريك، رئيس قسم الطب في بروارد هيلث نورث، إن فيتامين سي متوفر في بكثرة في الأطعمة الحمضية، كالبرتقال، والجوافة، والكيوي، والليمون، ولذا عليك تناولهم لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، لافتا علي أهمية فيتامين سي لانه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي من دورها تقوية الجهاز المناعي.

- فيتامين د

يمكنك التعرض لأشعة الشمس المفيدة يوميا، فهي من الحيل الجيدة التي تدعم جهازك المناعي، وتحميك من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وتجعل جسمك يكافح الفيروسات.

- الزنك

الزنك يعتبر معدن مهم وأساسي لصحة الجسم، ويعتبر علاج طبيعي أثبت نجاحه في علاج أعراض البرد والانفلونزا، فمن دوره خلق جسر مانع للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا بالجسم، فتناوله يساهم بشكل كبير في تفوية المناعة والحماية من نزلات البرد، ويمكنك تناول مكملات الزنك خلال الأيام الثلاثة الأولى من ظهور الأعراض للمساعدة الجسم في إختفائها.

- العسل

يقلل من حدة السعال لدي الأطفال والبالغين.

- شوربة الدجاج

شوربة الدجاج تعتبر علاج فعال لنزلات البرد والأنفلونزا، حيث ثبت أنها تحتوي علي مضادات للإلتهابات وتقلل م شدة أعراض البرد أو الأنفلونزا، فتناولها يساهم بشكل كبير في تقليل حدة احتقان الصدر وتهدئة الحلق وتخفيف أعراض السعال.

- البخاخات المالحة

إن إستخدام بخاخات الأنف المالحة تعد حل أمن للمساعدة في معالجة الاحتقان في الأنف.

-الاستحمام بالماء الساخن

الاستحمام بالماء الساخن يمكن أن يخفف الاحتقان ويجعل نزلات البرد أو الأنفلونزا أقل شدة.

- الأكل الصحي

أفضل طريقة لتقوية جهاز المناعة هو تناول نظام غذائي متوازن وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، والغنية بمضادات الأكسدة، فهي جميها حيل تقوي جهازك المناعي، وتحميك من الإصابة بنزلات البرد.

- النوم الجيد

أنت تحتاج يوميا للنوم لمدة لا تقل عن سبع إلى ثماني ساعات، في هذه الساعات جسمك يقوم بتجديد خلاياه، وتقوية طاقتخ لمحاربة العدوي الفيروسية، ولذا عليك الاهتمام بهذه الساعات اليومية من النوم.