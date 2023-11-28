شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تناولها وتجنبها لتقليل تقلصات الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول بعض الأطعمة يؤدى إلى تفاقم أعراض الدورة الشهرية بينما قد يساعد البعض الآخر في تخفيف التقلصات، فكل ما نأكله يلعب دورًا مهمًا ليس فقط في إدارة الأعراض ولكن أيضًا في تعزيز صحتك العامة أثناء فترة الحيض، وإليك الأطعمة التي يجب عليك تناولها وتجنبها أثناء الدورة الشهرية، وفقًا لما نشره موقع "onlymyhealth".

الأطعمة التي يجب تناولها أثناء الدورة الشهرية الأطعمة الغنية بالحديد

يمكن أن تؤدي الدورة الشهرية إلى فقدان الحديد، وبالتالي فإن تناول الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تجديد هذه المخزونات، يجب عليك تضمين اللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والعدس والخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ.

الدهون الصحية

يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية وبذور الكتان والجوز، أن تساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية وتقليل الالتهاب، ويعتبر الأفوكادو وزيت الزيتون مصادر ممتازة للدهون الصحية التي تساهم في الصحة العامة.

الكربوهيدرات المعقدة

أثناء فترة الحيض، يجب عليك اختيار الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا والشوفان، توفر هذه الكربوهيدرات المعقدة إطلاقًا ثابتًا للطاقة وتساعد على استقرار تقلبات المزاج التي غالبًا ما تحدث أثناء الدورة الشهرية.

فواكه وخضراوات

إنها مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويعتبر التوت والحمضيات واللفت والبروكلي خيارات ممتازة، هذه الأطعمة تدعم وظيفة المناعة وتساعد في مكافحة التعب.

المشروبات المرطبة

من المهم أن تحافظي على رطوبة جسمك، خاصة أثناء الدورة الشهرية، من خلال القيام بذلك، يمكنك تخفيف الانتفاخ وتقليل احتباس الماء وفرص الإصابة بالصداع الناتج عن الجفاف أثناء الدورة الشهرية أيضًا، تجنب الإفراط في الكافيين، لأنه يمكن أن يساهم في زيادة القلق.

الشوكولاتة الداكنة

يمكن أن تساعدك في التحكم في تقلبات مزاجك وتمنحك دفعة من الطاقة، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الحديد والمغنيسيوم، الذى يخفف من شدة أعراض الدورة الشهرية.

الأطعمة التي يجب الحد منها أو تجنبها الأطعمة المصنعة

يجب عليك مقاومة الرغبة في تناول الأطعمة المصنعة، مثل رقائق البطاطس والبسكويت والوجبات الخفيفة السكرية، لأنها يمكن أن تساهم في الالتهاب والانتفاخ.

الكافيين والمشروبات الغازية

إذا كنت من محبي القهوة، فسيتعين عليك تقليل استهلاكها لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم القلق من ناحية أخرى، قد تساهم المشروبات الغازية في الانتفاخ.

الأطعمة المالحة

هل تعلم أن ارتفاع مستويات الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى احتباس الماء والانتفاخ ؟ لذلك، قلل من تناول الوجبات الخفيفة المالحة والأطعمة المصنعة ووجبات المطاعم خلال هذه الفترة.

الأطعمة المقلية والدهنية

الأطعمة المقلية والدهنية قد تؤدي إلى تفاقم الالتهاب وتؤدي إلى عدم الراحة لذلك، اختاري طرق طهي صحية أكثر، مثل الخبز أو الشوي أو الطهي بالبخار.