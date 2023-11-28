شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لتلوث الهواء أن يؤثر على الخصوبة؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تتأثر الخصوبة بتغيرات الطقس وتلوث الهواء؟.. يجيب على هذا التساؤل تقرير نشره موقع onlymyhealth ليوضح حقيقة تأثير تلوث الهواء على الخصوبة لدى النساء والرجال.

وأكد التقرير أن تلوث الهواء يؤثر على الخصوبة ويمكن أن تصل إلى حد العقم، وأيضًا قد يتسبب في حدوث مضاعفات للنساء الحوامل، ووفقًا للدكتورة راميا ميشرا، استشاري الخصوبة والتلقيح الاصطناعي، في مستشفي نيودلهي بالهند، فإن تلوث الهواء يؤثر علي الخصوبة بالفعل، والسبب يرجع إلى التركيز بشكل خاص على الجسيمات التي تتكون من جزيئات صلبة وسائلة صغيرة الحجم، وتشكل مصدر قلق علي الخصوبة لأن هذه الجسيمات فيمتلك القدرة على التحريض على الإجهاد التأكسدي والالتهابات داخل الأعضاء التناسلية، ما يؤدي إلى اضطرابات في التوازن الهرموني وعوائق في عملية الإخصاب.

وأوضحت استشاري الخصوبة، أن ثاني أكسيد النيتروجين، يعتبر غازًا يشكل خطرًا على الحمض النووي للحيوانات المنوية ويؤثر بشكل سلبي على حركة الحيوانات المنوية لدى الرجل، ما تزيد من فرص تعرض لمشكلة في الخصوبة.

وحددت الأبحاث تأثير تلوث الهواء على خصوبة الرجال والنساء، من خلال عدة عوامل التي لها تأثير سلبي، ومنها:

- الاضطرابات الهرمونية

المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء، تتداخل مع التوازن الهرموني الطبيعي في الجسم، وتؤثر بشكل سلبي على الجهاز التناسلي، وبالتالي تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، بالإضافة إلى انخفاض جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال.

- الالتهاب

إصابة الجسم بالتهابات يؤثر بشكل سلبي على الجهاز التناسلي، ما يزيد من فرص التعرض لالتهاب في بطانة الرحم، والتهاب البوستات لدي الرجال.

- ضعف التبويض ومضاعفات في الحمل

تعطيل عملية التبويض الطبيعي عند النساء، وهذا يؤثر على خصوبتها، كما أن تلوث الهواء يؤثر علي الحامل ويعرضها للولادة المبكرة، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.