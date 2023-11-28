أمير منطقة نجران يرعى حفل انطلاق فعاليات الملتقى الصحي الخامس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد, أمير منطقة نجران، بدعم وعناية القيادة الرشيدة لقطاع الصحة في مناطق المملكة كافة، وذلك انطلاقًا من حرصها واهتمامها بتأمين العيش الكريم للمواطن، وتوفير ما يحتاجه من خدمات لاسيما الخدمات الصحية التي تشهد تطورًا ملموسًا تماشيًا مع برامج تحقيق الرؤية الهادفة لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع.

وأشاد سموّه بأهداف الملتقى الصحي الخامس وما يقدمه من تشجيع في الحركة العلمية والبحثية بين منسوبي القطاعات الصحية المختلفة بالمنطقة، متمنيًا التوفيق للمشاركين والقائمين على هذا الملتقى.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم، حفل انطلاق فعاليات الملتقى الصحي الخامس، تحت شعار “دعم الحياة أولوية”، الذي تنظمه صحة نجران، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات.

وشاهد سمو أمير منطقة نجران والحضور عرضًا مرئيًا عن القطاع الصحي بالمنطقة ومحافظاتها، وعن إدارة الأزمات والكوارث.

وأكد رئيس قسم العناية المركزة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني الدكتور فهد الحميد، أن الملتقى يهدف إلى إيضاح أهمية المحافظة على النفس البشرية والعمل برؤية المملكة 2030 حيث يشارك فيه أكثر من 50 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها في مختلف المجالات الطبية لمناقشة ما توصل إليه الطب الحديث في علاج الحالات الطارئة والإسعافية الطبية أو الجراحية، مشيرًا إلى أن الملتقى يشتمل على 10 برامج علمية ودورة تدريبية متقدمة لبرنامج دعم الحياة خارج الجسم، وثلاث ورش عمل بمشاركة نخبة من الخبراء المتميزين في التخصصات المختلفة لتبادل الخبرات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وفي ختام الحفل كرّم سموه المشاركين والمتحدثين في الملتقى الصحي الخامس، كما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة.