الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي: الأطفال حديثو الولادة يحتاجون تخصصات دقيقة باعتبارهم جزءا مهما من رؤية 2030

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي الدكتور “طلال المالكي”، أن الأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى رعاية طبية دقيقة.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الاهتمام بالأطفال حديثي الولادة وتوفير كافة التخصصات الطبية لهم يعد جزءا أساسيا من رؤية 2030.

وأشار إلى تجمع الطائف الصحي يعد من أهم التجمعات الصحية للأطفال على مستوى المملكة، لتوافر معظم التخصصات الطبية للأطفال، إضافة إلى أنه يحظى بكادر طبي مميز.