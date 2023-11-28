أسباب الحازوقة و5 نصائح سريعة ومجربة للتخلص منها

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تتساءلين عن كيفية التخلص من الحازوقة عند الكبار فستختفي أعراضها المزعجة من تلقاء نفسها. لكن في بعض الحالات يمكن أن تستمر لفترة من الوقت. إليك بعض أسباب الحازوقة وطرق التخلص منها والتي يمكنك تجربتها، على الرغم من عدم وجود أدلة كثيرة على أن أيًا منها يعمل حقًا.

أسباب الحازوقة وكيفية التخلص منها

لا يوجد سبب رئيسي للحازوقة فقد تختلف من حالة إلى أخرى. يمكن لتناول وجبة دسمة أو تناول المشروبات الغازية إلى الإصابة بنوبة من الحازوقة

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احبسي أنفاسك ومحاولة ابتلاعها ثلاث مرات متتالية.

تنفسي في كيس ورقي ولكن توقفي قبل أن تصابي بالدوار!

تناولي كوبًا من الماء بسرعة.

ابتلعي ملعقة صغيرة من السكر.

الغرغرة بالماء

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ما الذي يسبب الحازوقة؟

قد يسبب ابتلاع الهواء أثناء مضغ العلكة أو مص الحلوى أو حدوث تغير مفاجئ في درجة الحرارة في الأصابة بالحازوقة.في بعض الحالات، يمكن أن تشير الحازوقة أيضًا إلى حالة طبية أساسية إما تلف الأعصاب أو اضطراب الجهاز العصبي المركزي أو اضطرابات التمثيل الغذائي.

كيفية علاج الحازوقة بالأدوية

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لا يوجد سوى دواء واحد معتمد من إدارة الغذاء والدواء (FDA) للحازوقة، وقد تستمرأعراضها في كثير من الأحيان لأكثر من 48 ساعة. في معظم الحالات قد تستمر لبضع دقائق فقط. يمكن أن تستمر نوبات الفواق لأشهر أو سنوات، ومع ذلك، في حالات نادرة، تسبب الإرهاق وفقدان الوزن.

تعد الاصابة بالحازوقة نفسها ليست مهددا للحياة، ومعظم الحالات تعد مؤشراً لحالات أكثر خطورة بما في ذلك السكتة الدماغية والسرطان وباختصار، إذا استمرت أكثر من بضعة أيام، يجب عليك زيارة طبيبك.

إيقاف الحازوقة بتعديل نظامك الغذائي

إذا استمرت الحازوقة لأكثر من يومين أو كانت شديدة بما يكفي يمكنك تعديل نظامك الغذائي، يمكنك علاج الحازوقة المزمنة بالأدوية أو إجراء بعض الاختبارات لمعرفة سبب عدم التخلص منها.

تحدثي إلى طبيبك على الفور إذا كان لديك، إلى جانب الحازوقة، آلام المعدة، أو ألم في الصدر، أو حمى، أو ضيق في التنفس، أو قيء، أو إذا كنت تسعلين دماً.

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كيفية تشخيص وعلاج الحازوقة

إذا اعتقد الطبيب أنه ربما تكون هناك حالة طبية كامنة تسبب لك الحازوقة، فقد يقترح إجراء واحد أو أكثر من الفحوص التالية.

الفحوصات المختبرية

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قد تُفحص عينات من دمك بحثًا عن مؤشرات للإصابة بالسكري أو بعدوى أو بأمراض الكلى.

اختبارات التصوير الطبي

قد تتمكن الفحوص التصويرية من كشف المشكلات الموجودة داخل الجسم التي قد تؤثر في الحجاب الحاجز، أو العصب الذي يتحكم في الحجاب الحاجز، ويُسمى العصب الحجابي.

أو قد تُظهر هذه الفحوص وجود مشكلات في العصب الرئيسي للجهاز العصبي، ويُسمى العصب المُبهَم. قد تشمل الفحوص التصويرية تصوير الصدر بالأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي.

اختبارات التنظير الداخلي

يُستخدم في هذه الإجراءات أنبوب رفيع ومرن، يُسمى منظارًا داخليًا يحتوي على كاميرا دقيقة تمر عبر الحلق إلى المريء الذي يُسمى أحيانًا أنبوب الطعام، والغرض منه هو اكتشاف أي مشكلات صحية في المريء والقصبة الهوائية.

المصدر : مايوكلينك