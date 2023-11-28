حمية عصير الليمون والفلفل لتخفيف الوزن .. بدعة أم حقيقة؟

بيروت - نادين محمد - يمكن أن تكون حمية عصير الليمون والفلفل لإنقاص الوزن فعالة للغاية وتساعد على التخلص من السموم الضارة من الجسم بسرعة والحفاظ على صحة الكبد والجهاز الهضمي .

تعد تلك الحمية من أفضل الحميات التي تساعد على إنقاص الوزن عبر تخلص الجسم من السموم لأن سوء الهضم يعمل على إبطاء عملية فقدان كما يمنع الجسم من الحصول على العناصر المغذية الضرورية لإحراق الدهون، مما يسبب تراكم السموم في الدم وزيادة الوزن والشهية وضعف المناعة.

ما هو رجيم عصير الليمون والفلفل؟

تشتهر حمية الماء والليمون بأنها أفضل نظام غذائي للتخلص من الوزن الزائد والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم .

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على الجانب الآخر، تساع تلك الحمية على تطهير الجسم من السموم الضارة، وخاصة في منطقة القولون ، فهي أحد أسرع برامج فقدان الوزن وتحسين مقاومة الأنسولين ومع ذلك، يجب توخي الحذر الشديد أثناء اتباع هذه الحمية، .

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كيف يعمل عصير الليمون لتخفيف الوزن؟

يجب على أولئك الذين يتبعون حمية عصير الليمون تناول مزيج من عصير الليمون والفلفل الحار وشراب القيقب والماء النقي ست مرات على الأقل يوميًا واتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لمدة 7 أيام.





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يمكنك بدء الحمية بـ الديتوكس والذي يمتد لمدة 24 ساعة يشمل ذلك شرب 3 إلى 4 أكواب كبيرة من عصير الليمون مع القرفة والقليل من الفلفل الحار والماء ، اتبعي الخطوات التالية لسبعة أيام:

اليوم الأول :

تناولي كأسا من عصير الليمون في الصباح ، إلى جانب 6 أكوابا من الماء طوال اليوم لتحفيز الجهاز الهضمي.

اليوم الثاني :

تناولي 5 حصص من الخضار والفواكه لتعزيز مخزونك من فيتامين C والذي يعد ضروريا لحرق الدهون.

اليوم الثالث :

وازني مستوى السكر في الدم من خلال إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج إلى طعامك ،واحرصي على تناول البروتينات والألياف في كل وجبة.

اليوم الرابع :

تجنبي كافة أنواع السكريات والأطعمة المعالجة بهدف تقليص استهلاك السكر.

اليوم الخامس:

يقول خبراء التغذية أن نسبة 25 % من السعرات الحرارية تأتي من الدهون ، على أن تكون غير مشبعة ،وأهم مصادرها الأسماك الزيتية والمكسرات والبذور، في حين ينبغي تجنب الدهون المشبعة والمتحولة.

اليوم السادس :

أكثري من تناول الحبوب الكاملة والفواكه والخضار الطازجة والبقول، مع ذلك ينصح الخبراء بعدم تناول وجبة نشويات من الحبوب ليلا للوقاية من الانتفاخ.

اليوم السابع:

اتبعي عادات جيدة في نمط حياتك كتناول الطعام ببطء ، وعدم الأكل عند الإحساس بالإرهاق أو التوتر، وإغلاق التلفاز أثناء الأكل. كما يجب الابتعاد تماما عن السكريات والقهوة والأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والكاكاو، ومن الأفضل الإكثار من تناول الأطعمة الطبيعية والطازجة قدر الإمكان.

فوائد رجيم عصير الليمون والفلفل

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رجيم الليمون والفلفل يمكّن الجسم من استعادة توازن عناصره والحفاظ على وزنه الأمثل.

التلخلص من السموم من أجهزة الجسم عن طريق خفض السعرات الحرارية. علاوة على ذلك، يخلص الجسم من رواسب الدهون، وهو علاج طبيعي يساعد في تنقية وتجديد شباب الجلد والشعر.

سيخلص عصير الليمون والفلفل الحار الدهون الزائدة من الجسم، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة أثناء اتباع النظام الغذائي.

الآثار الجانبية لنظام عصير الليمون والفلفل

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هذا النظام الغذائي يمكن أن يسبب التعب والضعف.

لا يوفر المشروب البروتينات أو الألياف أو الكربوهيدرات أو الدهون للجسم.

أنه يقلل من الصحة الأيضية للحفاظ على الطاقة لأن الخليط يوفر طاقة غير كافية وهذا قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم اتباع هذا النظام الغذائي لفترة أطول.

ضعف جهازك المناعي.

قد تواجهين بعض التقلبات المزاجية وتجدين صعوبة في التركيز.

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المصدر :موقع بولد سكاي الهندي