شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنتقل عدوى أنفلونزا الخنازير؟ بعد اكتشاف أول حالة بشرية فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار إعلان وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) عن اكتشاف أول حالة إصابة بشرية في المملكة المتحدة بسلالة أنفلونزا الخنازير H1N2، حالة من القلق على مستوى العالم، لذا نتعرف في السطور التالية هل فيروس أنفلونزا الخنازير معدياً وما طرق انتقال العدوى، بحسب موقع Scottish government.

ما هي أنفلونزا الخنازير؟

أنفلونزا الخنازير مرض يصيب الجهاز التنفسي للخنازير يسببه فيروسات الأنفلونزا من النوع A والتي تسبب تفشي المرض بشكل منتظم في الخنازير، لا يصاب الناس عادة بأنفلونزا الخنازير، ولكن العدوى البشرية يمكن أن تحدث، بل وتحدث بالفعل.

وتم الإبلاغ عن انتشار فيروسات أنفلونزا الخنازير من شخص لآخر، ولكن في الماضي، كان هذا الانتقال محدودًا ولم يستمر لأكثر من ثلاثة أشخاص.

هل فيروس أنفلونزا الخنازير معدياً؟

قرر مركز السيطرة على الأمراض أن فيروس أنفلونزا الخنازير A (H1N1) معدياً وينتشر من إنسان إلى آخر ومع ذلك، في الوقت الحالي، من غير المعروف مدى سهولة انتشار الفيروس بين الأشخاص.

علامات وأعراض أنفلونزا الخنازير لدى البشر

تتشابه أعراض أنفلونزا الخنازير لدى البشر مع أعراض الأنفلونزا البشرية العادية وتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام الجسم والصداع والقشعريرة والتعب.

وأبلغ بعض الأشخاص عن حدوث إسهال وقيء مرتبطين بأنفلونزا الخنازير.

في الماضي، تم الإبلاغ عن أمراض خطيرة (الالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي) والوفيات الناجمة عن عدوى أنفلونزا الخنازير لدى الناس مثل الأنفلونزا الموسمية، قد تسبب أنفلونزا الخنازير تفاقم الحالات الطبية المزمنة الأساسية.

طرق انتقال عدوى انفلونزا الخنازير

يُعتقد أن انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير A (H1N1) يحدث بنفس الطريقة التي تنتشر بها الأنفلونزا الموسمية.

تنتشر فيروسات الأنفلونزا بشكل رئيسي من شخص لآخر عن طريق السعال أو العطس لدى الأشخاص المصابين بالأنفلونزا. في بعض الأحيان قد يصاب الأشخاص بالعدوى عن طريق لمس شيء يحتوي على فيروسات الأنفلونزا ثم لمس أفواههم أوأنوفهم.

كيف يمكن لشخص مصاب بالأنفلونزا أن ينقل العدوى لشخص آخر؟

قد يكون الأشخاص المصابون قادرين على نقل العدوى للآخرين بدءًا من يوم واحد قبل ظهور الأعراض وحتى 7 أيام أو أكثر بعد الإصابة بالمرض. وهذا يعني أنك قد تكون قادرًا على نقل الأنفلونزا إلى شخص آخر قبل أن تعرف أنك مريض، وكذلك أثناء مرضك.