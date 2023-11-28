استشاري في الأمراض الجلدية: التدفئة الجيدة وعدم الجلوس في الخليج 365 المفتوحة من طرق تجنب الإصابة بـ “عضة البرد”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشف الدكتور “سعد السعدان” استشاري الأمراض الجلدية، عن طرق تجنب الإصابة بـ “عضة البرد”.

وقال خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، إن “عضة البرد” تصيب الإنسان في فصل الشتاء نتيجة لافتقاد وسائل التدفئة الجيدة.

وأوضح أن من طرق تجنب الإصابة بـ “عضة البرد”، اللباس الجيد بالإضافة إلى عدم الجلوس في الأماكن المفتوحة والمكشوفة.

وأفاد بأن التدفئة الجيدة وترطيب الجسم من طرق تجنب الإصابة بـ “عضة البرد”.