شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أعراض الإصابة بأنفلونزا الخنازير وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنفلونزا الخنازير مرض ناتج عن إصابة الخنازيربفيروس الأنفلونزا الذي يصاب به البشرأيضا، وكانت سبب وباء في عامي 2009 و2010، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض من أعراض وأسباب وعلاج، وفقا لموقعي mayoclinic وhealthline. أنفلونزا الخنازيرمرض فيروسي يعرض الجهاز التنفسي للخطر في حالة عدم العلاج المبكر. أعراض أنفلونزا الخنازيرهناك العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة بأنفلونزا الخنازير، ومنها:

-ارتفاع درجة حرارة الجسم.

-آلام العضلات.

-قشعريرة الجسم.

-زيادة التعرّق.

-السعال.

-التهاب الحلق.

-سيلان الأنف.

-ألم في العين.

-آلام الجسم.

-صداع.

-التعب والإرهاق.

-الإسهال.

-ألم المعدة والقيء.

متي تظهر أعراض الإصابة بأنفلونزا الخنازير؟ أكد التقرير، أن أعراض الإصابة بانفلونزا الخنازير تظهر من يوم إلى 4 أيام، وخلال هذه الفترة يجب مراقبة الأعراض. أسباب أنفلونزا الخنازيرالسبب الأساسي في الإصابة بأنفلونزا الخنازير هي عندما يتصل الشخص بالخنزير المصاب بشكل مباشر، ولذا نجد أن الأشخاص مربي الحيوانات هم الأكثر عرضة للإصابة، ويمكن أن ينتقل العدوي بين البشر المصابين عند مخالطتهم لبعض. علاج أنفلونزا الخنازيريعتمد علاج أنفلونزا الخنازير علي تخفيف الأعراض التي يشعر بها المصاب، عن طريق إمداده بالسوائل والمسكنات، والحصول علي قسط جيد من الراحة، ويتم أيضا كتابة أدوية مضادة للفيروسات للمساعدة في الشفاء السريع وتقليل حدة الأعراض.