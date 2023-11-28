شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش أكل أمام التليفزيون.. طرق سهلة وصحية للتعامل مع رفض الطفل الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى كثير من الأمهات مع أطفالها الذين يرفضون تناول الطعام، ولا بد من معرفة السبب وراء رفضهم تناول الطعام خاصة إذا كانوا يقومون بتناول أطعمة دون غيرها وهو ما يسمى بـ "الطفل الانتقائى"، ويمكن التعامل مع هذه المشكلة باتباع مجموعة من النصائح.

قال الدكتور محمد شبيب، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى شبرا العام، إن هناك عدة أسباب تجعل الطفل لا يتناول طعامه منها أنه غير جائع أو يعانى من فقدان الشهية، أو أنه يشاهد التلفاز أثناء تناول الطعام، موضحا أن كثرة تعويد الطفل على تناول الطعام غير الصحى مثل: الحلوى ورقائق البطاطس والشيكولاتة، تجعل الطفل يعزف عن تناول الأطعمة المصنوعة في المنزل، لأن الأطعمة غير الصحية تجعله يشعر بالشبع والامتلاء دون قيمة غذائية حقيقية.

وتابع شبيب قائلاً إن بعض الأطفال يعانون من فقدان الشهية نتيجة إصابتهم بالمرض أو ألم البطن أو يعانون من الإمساك وكل هذه عوامل قد تؤدى لرفضهم الطعام.

وأكد أنه يجب على الأم أن تعلم أبناءها الاستقلالية في تناول طعامهم منذ الصغر، حتى يعتمد على نفسه مع الوقت ويزداد حبه لتناول الطعام، مضيفاً أنه يجب أن تقوم الأم باختيار نوع طعام صحى لطفلها وتتركه يتناوله بمفرده، حتى لو لم ينه طبقه.

وأضاف أن رفض الطفل للطعام بدون سبب واضح ولفترة طويلة يمكن أن يكون بسبب الأنيميا ونقص الحديد أو مرض من أمراض سوء التغذية أو الجهاز الهضمى، لذا يجب عرضه على الطبيب المختص لعلاج السبب.

نصائح لتحسين الشهية عند الطفل الرافض للطعامأضيفى الوجبة المفضلة لطفلك

بحسب موقع mybrightwheel من الضروري أن تقوم الأم بتضمين وجبة واحدة تكون متأكدة من أن طفلك سيأكلها ومع ذلك، لا تتخلى عن إدخال الأطعمة الجديدة.

لا تجعليه يشاهد التلفاز أثناء الأكل

أبعدى كل عناصر التشتيت مثل الألعاب والكتب والأدوات الإلكترونية أثناء أوقات الوجبات حتى يتمكن طفلك من التركيز على الطعام.

إشراك الأطفال في تحضير الوجبات

إشراك الأطفال في عملية إعداد الوجبات عندما يشارك الأطفال في أنشطة مثل التسوق لشراء الطعام، وتخطيط قائمة الطعام، وحتى الطهي، فقد يكون لديهم موقف أكثر إيجابية تجاه الوجبات.

لا تقدمى له بدائل للطعام الذى يرفضه

لا تستبدلي الأطعمة التي يرفضها الطفل بأطعمة أخرى يحبها بل اتركيه حتى يشعر بالجوع وحينها قد يقوم بتناول الطعام الذى رفضه.