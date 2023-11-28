شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من النصائح المهمة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية للرجال، قدمها التقرير المنشور عبر موقع timesofindia، ومنها: -ممارسة الرياضة بانتظامتعتبر ممارسة الرياضة أو النشاط البدني بانتظام من أهم النصائح للحفاظ على صحة القلب، ومنها المشي السريع أو الركض أو ركوب الدرجات، فهي حيل جيدة لتقوية وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والحد من تعرضهم لأي مشاكل صحية. -نظام غذائيإن اعتماد نظام غذائي صحي للقلب يعد من الحيل الجيدة التي تحمي القلب من أي مضاعفات صحية، ولذا يجب الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون مع تجنب الدهون المشبعة والمتحولة، ويجب الحرص علي تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا3 لأنها تدعم صحة القلب، ومنها الأسماك، وأيضا ابتعد عن تناول الأطعمة التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول والصوديوم. -التخلص من الوزن الزائدالوزن الزائد من الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويزيد من فرص التعرض للإصابة بالجلطات، ولذا عليك القضاء عليه عن طريق اتباع حمية غذائية هادفة للتخلص من الوزن الزائد مع ممارسة الرياضة. - تنظيم ضغط الدمعدم انتظام ضغط الدم وتعرضه للإرتفاع يعد من أشهر العوامل المسببة للإصابة بأمراض القلب، ولذا عليك السعي لتنظيم نسبته عن طريق تغيير نمط الحياة، وأخذ العلاجات المسئولة عن تنظيم نسبته في الدم. - تجنب الإجهادالإجهاد يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولذا عليك التخلص منه عن طريق اعتماد تقنيات إدارة التوتر مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا لتعزيز الاسترخاء، والابتعاد عن أي عوامل مسببة للإصابة بالإجهاد والتوتر والقلق. وحث التقرير، على ضرورة الخضوع للفحوصات الطبية المنتظمة لقياس نسبة الكولسترول والسكر وإجراء فحوصات القلب كرسم القلب للإطمئنان على صحتك بشكل عام، وتقليل فرص التعرض لمشاكل في الأوعية الدموية، أو القلب.

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