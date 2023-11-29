شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فحوصات تكشف سبب الصداع النصفى.. منها تحليل الهرمونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع النصفى مشكلة شائعة بين الكثير من الأشخاص، والتشخيص الدقيق لأسباب الصداع النصفي أمر حيوي للتوصل إلى العلاج المناسب وتحسين إدارة الأعراض، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الفحوصات لتشخيص الصداع النصفى، بحسب موقع "DR.lo".

فحوصات لتشخيص الصداع النصفي 1. تحليل تعداد الدم الكامل (CBC)

يقيس اختبار CBC عدد خلايا الدم الحمراء والبيضاء ومستويات الهيموجلوبين وعدد الصفائح الدموية ويساعد في تحديد فقر الدم والالتهابات والتشوهات في إنتاج خلايا الدم، يوفر CBC رؤية لتشخيص الحالات الأساسية المتعلقة بالصداع النصفي.

2. الرنين المغناطيسي

يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي مغناطيسات قوية وموجات راديوية لإنشاء صور تفصيلية للدماغ، فهو يساعد على استبعاد الأسباب الكامنة الأخرى للصداع النصفي، مثل الأورام أو التشوهات.

3. الأشعة المقطعية

تساعد على اكتشاف أي تشوهات أو أورام أو نزيف أو مشاكل هيكلية وتوفر معلومات قيمة لتشخيص الصداع النصفي واستبعاد الحالات الأخرى.

4. مخطط كهربية الدماغ

يقيس النشاط الكهربائي في الدماغ، ويساعد على اكتشاف أنماط موجات الدماغ غير الطبيعية واستبعاد الحالات الأخرى ذات الأعراض المشابهة.

5. البزل القطني

يقيس ضغط السائل النخاعي وتكوينه.

يكتشف الالتهابات أو الالتهابات أو الحالات الأساسية الأخرى.

يساعد على استبعاد الأسباب الثانوية للصداع.

يساعد التفسير في تشخيص الحالات التي تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي

6. فحص العين

تقييم حدة البصر من أجل الوضوح والحدة.

فحص الشبكية والعصب البصري بحثاً عن أي تشوهات.

التحقق من فقدان الرؤية المحيطية المرتبطة بالصداع النصفي.

7. اختبار مستوى الهرمونات

يساعد تحليل الهرمونات فى تقييم مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون والهرمونات الأخرى وتحديد الاختلالات الهرمونية التي قد تسبب الصداع النصفي.