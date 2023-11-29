شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات للنساء يجب إجراؤها قبل سن الـ 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الفحوصات التي يجب على النساء قبل بلغوهن سن الأربعين القيام بها للحفاظ على صحتهن، لأنها تساعد بشكل كبير في معرفة أي مرض قد تعانين منه، وذلك وفقا لموقع timesofindia.

أكد التقرير، أن الفحوصات الطبية التي يجب على النساء القيام بها قبل بلغوهن سن الـ40 تحميهن من حدوث مضاعفات صحية، ويساعد في اكتشافهن للأمراض بشكل مبكر، ومنها:



-مسحة عنق الرحمتساعد في الاكتشاف المبكر لسرطان الرحم، ولذا عليهن القيام بها كل ثلاث سنوات، لأنه في حالة الاكتشاف المبكر تحميهن من التعرض للمضاعفات الصحية. -الماموجرامفي حالة أن هناك تاريخا وراثيا للإصابة بسرطان الثدي، يجب على النساء القيام بإجراء فحص الثدي المتخصص الماموجرام، الذي يساعد في اكتشاف الإصابة بسرطان الثدي مبكرا، وقبل بلوغ الأربعين عليهم القيام به كل سنة. -قياس ضغط الدميساعد في اكتشاف فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم مبكرا، ويساهم في توفير العلاج، وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالمرض كأمراض القلب. -مستويات الكوليسترولعليهن القيام بتحليل قياس الكولسترول في الدم، فهذا الأمر يساعد في اكتشافه مبكرا، ويحميهن من الإصابة بأمراض القلب أو الجلطات. -كثافة العظاميعد من الفحوصات المهمة للنساء، فهو يساهم في اكتشاف الإصابة بهشاشة العظام بشكل مبكر، ويعمل على العلاج مبكرا والحماية من التعرض للكسر. -وظائف الغدة الدرقيةيعد من الفحوصات الهامة التي تساعد في إكتشاف المرض مبكرا، ويجنب في حالة الإصابة من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالرض كزيادة ضربات القلب، أو فقدان أو زيادة الوزن.