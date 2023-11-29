شكرا لقرائتكم خبر عن تعالج الإمساك وتنظم السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 100 جرام حلبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحلبة تعد من الأعشاب المهمة للجسم، ولها العديد من الفوائد الصحية، ومن أبرز فوائدها علاج الإمساك وتنظيم نسبة السكر والكوليسترول فى الدم، وذلك وفقا لموقع indianexpress.

أكد التقرير، أن تناول 100 جرام من الحلبة يوميا يقدم لك العديد من الفوائد، فهي غنية بالكربوهيدرات، والألياف،والبروتين، والدهون، وفيتامين سي وأ وك وب، وحمض الفوليك، والكالسيوم، والحديد، والمغنسيوم والفسفور، والبوتاسيوم، والزنك والنحاس، ولذا فهي كنز غذائي رائع، ويقدم التقرير أبرز فوائدها الصحية، ومنها:

– تنظيم نسبة السكر في الدم يسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف، تبطئ امتصاص السكر بالدم، وبالتالي تساهم في تنظيم نسبته، والحد من تعرضه للارتفاع. -تنظيم الكوليسترولقد تساهم الألياف القابلة للذوبان المتوفر في الحلبة إلي خفض نسبة الكوليسترول، وتنظيم نسبته في الدم، والحد من التعرض لارتفاعه أو التعرض لأي مضاعفات مرتبطة بالكولسترول. – الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي تساعد على الهضم الجيد، وعلاج الإمساك، وذلك يرجع إلى إحتوائها علي نسبة عالية من الألياف المهم لصحة الأمعاء، والجهاز الهضمي، فهي تعمل علي الحد من التعرض لمشاكل الجهاز الهضمي. –علاج التهاب المفاصللأن الحلبة غنية مضادة للالتهابات، فهذا يجعلها رائعة في تخفيف ألم التهاب المفاصل، وخاصة خلال فصل الشتاء، ولذا عليك تناولها باستمرار. -يدر اللبن الأميعزز الرضاعة الطبيعية لدي الأمهات المرضعات،وحث التقرير النساء الحوامل على عدم تناول الحلبة إلا بعد إستشارة الطبيب.