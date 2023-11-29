شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك في الشتاء عند تناول برتقالة كل يوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط الشتاء بالبرتقال، لأنه معروف بحمايته من الإصابة بأمراض فصل الشتاء كنزلات البرد، والأنفلونزا، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع indianexpress سنتعرف على ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة برتقال يوميا.

قال الدكتور سانجاي كومار، استشاري الطب العام، مستشفى Cygnus Laxmi، إن تناول البرتقال يوميًا خلال فصل الشتاء يمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والجهاز المناعي، ويحمي أيضا من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، والسبب أنه غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

وأضاف الطبيب، أن البرتقال يساهم في حماية البشرة من التعرض للجفاف المرتبط بفصل الشتاء، فهو يمدها بالترطيب الجيد والمفيد لصحتها، فتناول برتقالة يوميا يساعد علي إنتاج الكولاجين، وفيتامين سي، والألياف، وفيتامين سي.

وأكد أن البرتقال يمد الجسم بمضادات الأكسدة والفلافونويد والكاروتينات، ويوفر الحماية ضد الإجهاد التأكسدي، ويساهم في الحماية من الأمراض المزمنة، والحماية من الأمراض التنفسية.

كما أن البرتقال يحتوي على نسبة عالية من الألياف ويساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة للأفراد المصابين بالسكري.

وفي نفس السياق أشار التقرير إلي أن الأشخاص المصابين بحساسية الحمضيات أو مشاكل في الكلى، أو أسنان حساسة يجب عليهم الحذر عند تناوله.