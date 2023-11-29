شكرا لقرائتكم خبر عن كل براحتك.. أطعمة قليلة السعرات تحافظ على وزنك وصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على الوزن من الزيادة أمام الخيارات الكثيرة من الأطعمة اللذيذة أمر بالغ الصعوبة، هذه الحرب مع الطعام يواجهها يوميا من يريد إنقاص وزنه والتمتع بجسم مثالى رشيق، وفقا لتقرير نشر في موقع livofy ، فإن الكثير من الخيارات اللذيذة والتي تتمتع بمذاق جيد، قليلة في سعراتها الحرارية، فقط يجهلها البعض.

وتابع التقرير موضحا أن هناك أطعمة قليلة السعرات ولكن عالية الفيتامينات والمعادن، وتوفر الاحتياجات اليومية من الكربوهيدرات أو البروتين على سبيل المثال، ولا بد أن تفكر دوما في الطعام الغنى بالألياف لأنه يحقق الشعور بعدم الحاجة لتناول المزيد من الطعام، والامتلاء الشديد، ومن أبرز هذه الأطعمة، الخضروات الورقية بأنواعها وأشكالها كالخس والسبانخ وغيرها.

وحدد التقرير مجموعة من أبرز الأطعمة قليلة السعرات، منها الخضراوات كالخيار والسبانخ، والبقدونس، والسلطات الخضراء بأنواعها وإضافاتها المفيدة، كسلطة الطماطم والخس والجزر، مع إمكانية إضافة بروتين نباتى كالمحمص، ويمكن الاستعانة بالبروتين الصحى في بعض الأكلات المنخفضة السعرات، كالبيض، والسمك بأنواعه المختلفة، مذلك الشوربات المختلفة، كشوربة الدجاج، وشوربة اللحم، وشوربة الخضراوات والعدس، وغيرها من الخيارات منخفضة السعرات والصحية شريطة عدم الاسراف، كذا يمكن الاستعانة بالفطر والبطاطا كخيارات صحية مفيدة وداعمة لصحة الجسم، بالفيتامينات والعناصر الصحية.ومن الخيارات الصحية أيضا كل الأطعمة المحتوية على الشوفان شريطة عدم إضافة السكر إليها، أو أية إضافات غير صحية كالدقيق الأبيض.