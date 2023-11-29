الفلفل الأسود لعلاج المفاصل وفوائد آخرى غير متوقعة

بيروت - نادين محمد - مجرد إضافة القليل من الفلفل الأسود إلى أي إطباق الطعام يعزز نكهته ويقدم العديد من الفوائد الصحية فهو غني بالبوتاسيوم والحديد كما أنه مفيد في إنتاج خلايا الدم الحمراء، و غني بالمنجنيز وهو إنزيم مضاد للأكسدة .

يعد الفلفل الأسود هو أحد المصادر الغنية بالكالسيوم، وبالتالي فهو مفيد لكبار السن ويقدم العديد من الفوائد الصحية لعظامهم. في ما يلي فوائد الفلفل الأسود للمفاصل ولصحة الجسم.

أما عن فوائد الفلفل الأسود للمفاصل فيعد الفلفل الأسود مفيد للوقاية من التهاب وآلام المفاصل وذلك لأنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات. وأثبتت دراسات أن مادة «بيبيرين» النشطة في الفلفل الأسود تقلل الالتهاب وتخفف الألم. كما يساعد الفلفل الأسود على تعزيز التعرق والتبول وبالتالي تساعد على التخلص من السموم الموجودة في الجسم. للمزيد من الفوائد تابعي الآتي:

مكافحة السرطان

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الفلفل الأسود يساعد على الوقاية من الإصابة بالسرطان و عندما يقترن بالكركم يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان.

يعد الفلفل الأسود غني أيضًا بمضادات الأكسدة، كما أن وجود الفيتامينات مثل فيتامين أ والفلافونويد والكاروتينات يساعد في مكافحة الجذور الحرة المسببة للسرطان لذا يجب تناول الفلفل الأسود في شكله الخام لمنع حدوث السرطان.

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علاج الاضطرابات الهضمية

يساعد الفلفل الأسود في علاج مشاكل الهضم، فعندما يتم تناول الفلفل الأسود الخام، تفرز المعدة حمض الهيدروكلوريك، مما يساعد في تحطيم البروتينات. كما أن إطلاق حمض الهيدروكلوريك الموجود في الفلفل الأسود يساعد في تنظيف الأمعاء ويساعد في مكافحة أمراض الجهاز الهضمي.

يساعد الفلفل الأسود أيضاً على الوقاية من اضطرابات المعدة مثل الإمساك وسرطان القولون والإسهال وغيرها من الأمراض البكتيرية عند تناوله يومياً.

الفلفل الأسود للجهاز التنفسي

الصورة من موقع Freepik

يمكن علاج البرد والسعال عن طريق إضافة هذا التابل إلى شاي الأعشاب وتناوله مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. كما أن تناول الأطباق المحضرة بالفلفل الأسود يفيد في الشتاء ويسهل إخراج البلغم من الجسم.

أيضاً الفلفل الأسود مع العسل يمنع احتقان الصدر ويمكن إضافة الفلفل الأسود المطحون إلى الماء الدافئ مع قطرات زيت الكافور واستنشاق البخار للتخلص من احتقان الصدر.

فوائد زيت الفلفل الأسود للبشرة

يمنع الفلفل الأسود مرض تصبغ الجلد المسمى البهاق. هذه الحالة تجعل الجلد يتحول إلى اللون الأبيض. هناك العديد من الأدوية الغنية بالمواد الكيميائية المتوفرة في السوق لاستعادة لون البشرة. ومع ذلك، ينبغي للمرء أن يعلم أن الفلفل الأسود غني بمادة البيبيرلين التي تساعد في استعادة اللون الطبيعي للبشرة. وهذا يضمن أيضًا تقليل فرص الإصابة بسرطان الجلد بسبب التعرض المفرط للمواد الكيميائية.

يستخدم الفلفل الأسود لعلاج الطفح الجلدي وحساسية الجلد، كما يستخدم كمقشر للتخلص من الجلد الميت.

الفلفل الأسود للدورة الدموية

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يمكن تجنب تشوه الجلد، مثل التجاعيد، إذا تم اضافة الفلفل الأسود إلى نظامك الغذائي منذ الصغر.

تناول الفلفل الأسود يعمل على تحسين الدورة الدموية في أجزاء الجسم المختلفة. وهذا يضمن أيضًا تجديد شباب البشرة. يمكن السيطرة على الاضطرابات الجلدية مثل حب الشباب إذا أضيف الفلفل الأسود إلى النظام الغذائي. يمكن تقشير البشرة عن طريق سحق القليل من الفلفل الأسود ووضعه على الجلد.

منع تساقط الشعر وإعادة نموه

يستخدم الفلفل الأسود في علاج القشرة في الشعر. يجب سحق الفلفل الأسود وخلطه مع اللبن الرائب ثم وضعه على فروة الرأس. اتركيه لمدة ثلاثين دقيقة قبل غسله. تأكدي من عدم الإفراط في استخدام الفلفل الأسود الزائد لأنه قد يسبب حروقًا في فروة الرأس.

وينبغي عدم استخدام الشامبو لمدة أربع وعشرين ساعة حتى يظهر تأثير الفلفل الأسود. أضيفي الليمون الحامض إلى الفلفل الأسود المطحون، ثم ضعيه على فروة الرأس عند ترك الخليط لمدة ثلاثين دقيقة قبل غسله، فإنه يجعل الشعر لامعاً.



خسارة الوزن وتعزيز المزاج

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يساعد الفلفل الأسود في إنقاص الوزن والسبب هو أن الفلفل الأسود غني بالمغذيات النباتية وهذا يساعد في تكسير الدهون الزائدة وتحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

أيضاً يستخدم الفلفل الأسود في علاج الاكتئاب.

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المصدر: هيلث لاين