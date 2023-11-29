شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم الأنفلونزا ضرورى لمرضى القلب خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب تعتبر السبب الأساسي في وفاة شخص كل 33 ثانية، وفقا لمركز السيطرة علي الأمراض الأمريكى، وتعتبر الإصابة بالأنفلونزا من الأسباب المؤدية لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لأنها تزيد من الإلتهابات وتسبب ضعف المناعة بالجسم.، ولذا أوصي الباحثون بضرورة أخذ التطعيم ضد الأنفلونزا كإجراء وقائى للأشخاص المصابون بأمراض القلب، تجنبا لتعرضه للمضاعفات المرتبطة بالمرض.

وقام الباحثون بدراسة 5 تجارب ركزت علي العلاقة بين أمراض القلب ولقاحات الأنفلونزا، وثبتوا أن الأشخاص الذين تلقوا لقاحات الأنفلونزا انخفض لديهم الإصابة بنوبات القلب بنسبة 26% وأقل عرضة للوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 33%.

وبحسب التقرير الذى نشر في موقع foxnews، فإن الأشخاص الذين خضعوا للتجارب متوسط أعمارهم 61 عاما ويعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية سابقا وعددهم 9059، وتلقي 4529 منهم لقاح الأنفلونزا، وباقي عدد المشاركين تلقوا علاج وهمي وأثبتت النتائج، أن صحة القلب تحسنت للأشخاص بعد تلقيهم للقاح الأنفلونزا.

وبعد تسعة أشهر، عانى 621 من الأشخاص الذين تلقوا العلاج الوهمي من مشاكل عديدة في القلب والأوعية الدموية، ومنها احتشاء عضلة القلب، السكتة الدماغية.

وأشار التقرير إلي أن هناك تفاعل كبير بين التطعيم ضد الأنفلونزا والحد من تعرض القلب والأوعية الدموية لأي مشاكل صحية.

وأضاف التقرير، أن لقاح الأنفلونزا تقلل مخاطر مشاكل القلب والأوعية الدموية بسبب أن اللقاح يحد من الإلتهابات، والعدوي المرتبطة بأمراض الشتاء، ولذا يحد من الإصابة بمشاكل في القلب، لافتا إلى أنه يساعد في تحفيز وتقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، وهذا الأمر مهم للحفاظ علي صحة القلب والأوعية الدموية.