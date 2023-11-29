بسبب غناه بمضادات الأكسدة.. فوائد الشاي الأخضر وتأثيره على الصحة والجمال

بيروت - نادين محمد - يحتوي الشاي الأخضر على مجموعة واسعة من الخصائص العلاجية التي يمكن أن تفيد الجسم، فلا يقتصر دوره على حرق الدهون وانقاص الوزن كما هو معروف، بل يعزز من وظائف المخ ومحاربة الشيخوخة.



فوائد الشاي الأخضر

يتم إنتاج الشّاي الأخضر من نبتة تُعرف باسم " كاميليا سينينسيس"، بإستخدام عملية تبخير تمر بها الأوراق الخضراء الطازجة، ويُعتبر مضاداً للبكتيريا والإلتهابات، لأنّه غنيٌّ بمضادات الأكسدة، وغيرها من الخصائص التي تكافح حدوث مجموعة مُتنوعة من الإضطرابات الجلديّة، ويُشكِّل مصدراً رائعاً لمضادات الأكسدة، ويحتوي على الكثير من الثيفلافينات وهي نوع من مادة البوليفينول، والتي تتشكَّل خلال عملية الأكسدة، ويمكن لها أن تُقدّم العديد من الفوائد الصحيَّة، بالإضافة لأثره الجماليّ على الشّعر والبشرة، التي لا تُعد ولا تُحصى.

تعرفي مع "الجميلة" على الشاي الأخضر، وفوائده الجمالية السحرية والصحيَّة.

(الصورة من موقع pixabay)

الحماية من سرطان الجلد

يحتوي الشاي الأخضر علي مواد لها خصائص مضادة للأكسدة، وهي جزيئات لها قدرة عالية على محاربة الجذور الحرة الموجودة في الجسم، والجذور الحرة هي مركبات يمكن أن تضر صحة الجسم والبشرة إذا ارتفعت مستوياتها بشكل كبير.



محاربة الشيخوخة المبكره

يمكن للفيتامينات الموجودة في الشاي الأخضر، وخاصة فيتامين ب 2 ، أن تجعل البشرة أكثر شبابًا، كما أن فيتامين ب 2 لديه القدرة على الحفاظ على مستويات الكولاجين، مما يحسن من تماسك البشرة، لقدرته العالية على تجديد خلايا الجلد الميت من خلال حماية الخلايا الجلدية وإصلاحها، لذا فإن الشاي الأخضر يقاوم علامات الشيخوخة ويجعل البشرة الباهتة تبدو أكثر صحة.

انقاص الوزن

(الصورة من موقع pixabay)

يعمل الشاي الأخضر على تسريع عملية التمثيل الغذائي أو عملية الأيض، وهي التي تساعد الجسم على حرق العديد من السعرات الحرارية، نظراً لاحتوائه على نسب مرتفعة من الكافيين ومضادات الأكسدة.



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يقلل الاحمرار والتهيج

يحتوي الشاي الأخضر على خصائص تساعد في تقليل تهيج الجلد واحمراره، كما يحميه من التورم، ووضع الشاي الأخضر على البشرة يعمل على تهدئة الجروح الطفيفة وحروق الشمس أيضًا والحكة الناتجة عن الصدفية.

معالجة حب الشباب

الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والميكروبات الموجودة في الشاي الأخضر تعتبر علاجًا فعالًا لحب الشباب والبشرة الدهنية، وهذا يعني أن الشاي الأخضر يمكن أن يكون أداة مفيدة للسيطرة على نمو البكتيريا المسبب الأكبر لحب الشباب.



ترطيب البشرة

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من الفيتامينات منها فيتامين E المعروف بقدرته على تغذية وترطيب البشرة وعلاج أي مشاكل تتعرض لها البشرة.

طريقة ماسك الشاي الأخضر للوجه

مكونات الماسك

1 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

1 ملعقة كبيرة صودا الخبز

1 ملعقة كبيرة عسل

كوب ماء

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طريقة تحضير الماسك واستخدامه على الوجه

(الصورة من موقع pixabay)

قومي بغلي كوب من الشاي الأخضر، مع ترك كيس الشاي منقوع لمدة ساعة تقريباً

قومي بفصل أوراق الشاي من الكوب

ضعي الأوراق في وعاء الخلط

أضيفي صودا الخبز والعسل مع إضافة بضع قطرات من الماء للحصول علي عجينة متماسكة

ضعي الخليط على الوجه بعد غسله

دلكي وجهكِ بلطف لإزالة خلايا الجلد الميته

اتركي القناع على بشرتك لمدة 10 إلى 15 دقيقة

اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ وللحصول على أفضل النتائج

يمكنكِ وضع القناع من مرة إلى ثلاث مرات في خلال الأسبوع.

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