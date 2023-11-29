شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الأمراض المتوطنة بقصر العينى: تناول القهوة على الريق "مدمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسن الجارم رئيس قسم الأمراض المتوطنة بقصر العينى، عن تفاصيل الفرق بين ارتجاع المرئ وقرحة المعدة وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى أسباب الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى، وتحديدا دهون الكبد وكيفية الوقاية منها.

وقال الدكتور حسن الجارم فى تصريحات لـ" الخليج 365" إن ارتجاع المرئ هو عبارة عن ارتجاع حمض المعدة وصعودها من أسفل المعدة إلى أعلى المرئ وعودة الحمص للمرئ يشعر الشخص بالحرقان لأنه حمض مفترض وجوده داخل المعدة فى صمام بين المعدة والمرئ، ومعنى حدوث الارتجاع يعكس وجود تأثر فى العضلة بين المعدة والمرئ.

وأوضح الجارم، أن أسباب حدوث ذلك أشهرها وأهمها أكل الدهون الكثيرة، لأنها تضعف هذه العضلة بشدة وذلك يسبب ضرر كبير، بالإضافة إلى تناول أشياء تزيد حموضة المعدة مثل البهارات فى الطعام، حيث يجب الاحتياط عند تناول الطعام والابتعاد عن الأكل الضار أشهرها الأكل ذات الحمض مثل الليمون والبرتقال وأيضا تناول القهوة فى الصباح على الريق، وتناول قهوة قبل تناول أي طعام وعلى معدة فارغة وتناولها بدون لبن، لأن ذلك مدمر ويسبب ارتجاع وقرحة فى حالة السكوت عن الاعراض الأولى وعدم العودة للطبيب المتخصص.

وأضاف رئيس قسم الأمراض المتوطنة بقصر العينى، أن علاج ارتجاع المرئ حامض يعود من أسفل المعدة لأعلى ،أما قرحة المعدة تحدث فى حالة نزول الحامض لأسفل ويسبب قرحة فى المعدة، لاسيما فى حالة وجود بكتيريا المعدة الحلزونية لأنها منتشرة وتنتقل عن طريق الطعام والشراب، ويصاب بها الشخص منذ الطفولة ويشعر بها فى سن الشباب ويشتكى من صعوبة الهضم والشعور بالتعب بعد تناول الطعام والصيام الطويل، وهنا يتم إجراء تحليل لجرثومة المعدة الحلزونية وفى حالة إهمال علاجها تسبب قرحة للمعدة .