كيف تفرق بين أعراض الفيروس المخلوي والبرد والأنفلونزا وكورونا؟

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القاهرة - سامية سيد - تتشابه أعراض أمراض الجهاز التنفسى بشكل كبير، ومن بينها الفيروس المخلوي والأنفلونزا ونزلات البرد وكورونا، في هذا التقرير نتعرف على الفرق بين أعراض الفيروس المخلوي التنفسى ونزلات البرد والأنفلونزا وكورونا، بحسب ما ذكر موقع "foxnews".

الفرق بين أعراض الفيروس المخلوي التنفسى ونزلات البرد والأنفلونزا وكوروناالزُكام ونزلات البرد

تتميز نزلات البرد التي تسببها الفيروسات بأعراض نموذجية مثل سيلان أو انسداد الأنف والتهاب الحلق والسعال والعطس واحتقان الأنف والصداع وآلام طفيفة في الجسم وحمى منخفضة الدرجة.

قد يصاب البالغون بنزلات البرد مرتين أو ثلاث مرات في السنة، في حين أن الرضع والأطفال الصغار يمكن أن يصابوا بها في كثير من الأحيان.

يتعافى معظم الأشخاص من نزلة البرد خلال أسبوع تقريبًا، وتكون الرعاية الطبية غير ضرورية بشكل عام ما لم تتفاقم الأعراض.

غالبًا ما تكون نزلات البرد ناجمة عن الفيروسات الأنفية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وتنتشر عن طريق الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال والعطس، أو عن طريق الاتصال الشخصي مثل المصافحة أو المعانقة.

أفضل طريقة لحماية نفسك من الإصابة بنزلة البرد هي غسل يديك كثيرًا وتجنب الآخرين المصابين، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

الأنفلونزا

قد تكون أعراض الأنفلونزا مشابهة لأعراض نزلات البرد، لكن المضاعفات قد تكون أكثر خطورة.

تنجم الأنفلونزا عن فيروسات الأنفلونزا التي تؤثر على الأنف والحنجرة وأحيانًا الرئتين، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، ويمكن أن تسبب مرضًا خفيفًا إلى شديد ,في بعض الحالات، يمكن أن تكون الأنفلونزا مميتة.

وقد أدى الفيروس إلى وفاة ما بين 12000 إلى 52000 حالة وفاة سنويًا في الأعوام من 2010 إلى 2020، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.

أعراض الأنفلونزا عادة ما تكون مفاجئة - ويمكن أن تشمل الحمى والقشعريرة والسعال والتهاب الحلق وسيلان أو انسداد الأنف وآلام في العضلات أو الجسم والصداع والتعب وأحيانًا القيء والإسهال.

أشار مركز السيطرة على الأمراض إلى أنه "من المستحيل" على الأشخاص معرفة ما إذا كانوا مصابين بالأنفلونزا بناءً على الأعراض وحدها، ولهذا السبب يتطلب التشخيص إجراء اختبار بواسطة أخصائي طبي، والأكثر شيوعًا من خلال اختبارات تشخيص الأنفلونزا السريعة (RIDTs).

تنتشر الأنفلونزا عن طريق نفس الرذاذ التنفسي الذي ينتقل عن طريق نزلات البرد، ويمكن أن تنتقل أيضًا عن طريق لمس الأسطح المصابة ثم لمس وجهك.

الأشخاص المصابون بالأنفلونزا هم الأكثر نقلاً للعدوى خلال الأيام الثلاثة إلى الأربعة الأولى من المرض.

الطريقة الأكثر فعالية لتجنب الأنفلونزا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، هي الحصول على لقاح الأنفلونزا كل عام، واتباع بروتوكولات غسل اليدين المتكررة والحفاظ على مسافة بعيدة عن المرضى.

فيروس كورونا له نفس أعراض البرد والأنفلونزا، بما في ذلك الحمى والقشعريرة والسعال وآلام الجسم والتهاب الحلق والاحتقان وسيلان الأنف والتعب والصداع.

بعض الأعراض الإضافية لكورونا تتميز بالتهاب الحلق وفقدان حاسة الشم والتذوق وضباب الدماغ وضيق التنفس.

إن أحد أسباب إجراء اختبارات كورونا السريعة على المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض هو تمييز الفيروس عن الآخرين.

ويمكن أيضًا اكتشاف فيروس كورونا من خلال اختبار PCR أكثر دقة، والذي سيعطي النتيجة في غضون ثلاثة أيام.

تتطور الأعراض إلى صعوبة في التنفس، أو ألم أو ضغط مستمر في الصدر، أو ارتباك جديد أو عدم القدرة على البقاء مستيقظًا، بالإضافة إلى شحوب الجلد أو اللون الرمادي أو الأزرق أو الشفاه أو أظافر الأظافر، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا تشمل متابعة اللقاحات، وتحسين التهوية في الأماكن الداخلية، واختبار فيروس كورونا، والبقاء في المنزل عند ظهور الأعراض، وتجنب الاتصال بالأشخاص الذين قد يصابون بالعدوى.

وتشمل الإجراءات الوقائية الأخرى ارتداء الكمامات أو أجهزة التنفس، وتجنب المناطق المزدحمة والحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين.

الفيروس المخلوي التنفسي

يمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي نفس الأعراض الأساسية لسيلان الأنف والسعال والعطس والحمى.

الأعراض الأخرى للفيروس، مثل الصفير وانخفاض الشهية، يمكن أن تميزه عن الحالات الأخرى، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

في حين أن الرضع هم الأكثر عرضة للإصابة بعدوى الفيروس المخلوي التنفسي، إلا أنهم قد يعانون من أعراض مختلفة، مثل العصبية وانخفاض النشاط وصعوبات التنفس.

ويمكن أن يعاني مرضى الفيروس المخلوي التنفسي من ضيق في التنفس وقد ترتفع لديهم حمى "عالية جدًا"، الأمر الذي قد يتطلب زيارة قسم الطوارئ بالمستشفيات.

الرضع وكبار السن معرضون لخطر الإصابة بعدوى أكثر خطورة، والتي يمكن أن تتطور إلى حالات أخرى مثل التهاب القصيبات والالتهاب الرئوي، حسبما ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض.

قد يكون دخول المستشفى ضروريًا أيضًا للرضع وكبار السن الذين يعانون من الجفاف أو صعوبة في التنفس.

سوف تتحسن معظم حالات العدوى بالفيروس المخلوي في غضون أسبوع واحد ويمكن علاجها بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والرعاية المنزلية.

في حين أن هناك اختلافات طفيفة بين الفيروس المخلوي التنفسي والحالات الأخرى، إلا أن بروتوكولات النقل والوقاية تظل كما هي في الغالب، بما في ذلك الابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون من الأعراض والحذر عند لمس الأسطح.