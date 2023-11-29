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القاهرة - سامية سيد - الاعتلال العصبي السكري، أحد أنواع تلف الأعصاب، وهو حالة تصيب عادةً الأشخاص المصابين بداء السكري، بعض الأعراض الشائعة المرتبطة بهذه الحالة تشمل الألم والخدر والتنميل في الساقين، في هذا التقرير نتعرف على طرق حماية قدميك من تأثير مرض السكرى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

التهاب الأعصاب.. كيف تحمى قدميك من تأثير مرض السكر

إلى جانب تعديلات النظام الغذائي، يجب على الشخص المعرض لخطر الإصابة بالاعتلال العصبي السكري إجراء تعديلات على نمط حياته مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الأدوية الخافضة للسكر.

كيف تحمي قدميك ورجليك من اعتلال الأعصاب السكري؟

يعد الحفاظ على العناية الجيدة بالقدم أمرًا مهمًا جدًا أيضًا لهؤلاء المرضى، حيث تؤثر هذه الحالة على أعصاب الساق.

يجب على هؤلاء المرضى الحفاظ على نظافة القدم بشكل جيد وارتداء الأحذية المناسبة والمريحة.

ويوصى بارتداء الصنادل التي تتمتع بقبضة مناسبة لتجنب السقوط غير الضروري، والذي قد يؤدي حتى إلى بتر الساق.

ليس فقط المرضى المعرضين للإصابة بالقدم السكرية، ولكن يجب على جميع مرضى السكري مراقبة نسبة السكر لديهم لمنع حدوث مضاعفات مثل الاعتلال العصبي وغيرها التي تحدث بسبب مرض السكري غير المنضبط.

​ علاج التهاب الأعصاب الناتج عن مرض السكري​

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول، يجب عليهم تناول الأنسولين إذا كان الشخص مصابًا بداء السكري من النوع الثاني، فيجب إدارة حالته عن طريق الأدوية المضادة لمرض السكر.

إذا كانت الأدوية عن طريق الفم لا تتحكم في مستويات السكر، فيجب وصف الأنسولين للمرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

أفضل طريقة للوقاية من الاعتلال العصبي السكري هي الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة من خلال تغييرات نمط الحياة المناسبة.