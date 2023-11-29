شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. نقص هذه الفيتامينات يسبب تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر من المشكلات الشائعة التي تصيب كثيرا من الأشخاص، ولا يعلم الكثيرون أن نقص بعض الفيتامينات قد يؤدى إلى تساقط شعرك، وعلى سبيل المثال يمكن أن يحدث تساقط الشعر بسبب نقص البروتين أو الحديد في نظامك الغذائي، في هذا التقرير نتعرف على الفيتامينات التي تسبب تساقط الشعر، بحسب موقع "very well health".

نقص هذه الفيتامينات يسبب تساقط الشعر

تلعب الفيتامينات والمعادن التي تستهلكها دورًا في صحة بصيلات الشعر ودورة نمو الشعر

فيتامينات ب والبيوتين وحمض الفوليك

تلعب فيتامينات ب دورًا في الكثير من وظائف الجسم، بما في ذلك انقسام الخلايا، البيوتين هو أحد أنواع فيتامين ب (B7) الذي يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة وإدارة التواصل بين الخلايا.

يمكن أن يكون تساقط الشعر وتساقطه من أعراض نقص البيوتين إذا كان لديك نقص، فإن تناول مكمل البيوتين يمكن أن يساعد في وقف تساقط الشعر، ولكن إذا لم يكن لديك نقص مؤكد في البيوتين، فإن تناول مكملات البيوتين لن يساعد في علاج تساقط الشعر.

فيتامين د

يشتهر فيتامين د بالحفاظ على قوة عظامك، حيث يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د من تساقط الشعر، والذي يرتبط عادة بالكساح.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د، قد تساعد المكملات الغذائية في علاج تساقط الشعر

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات وجود صلة بين نقص فيتامين د وحالات المناعة الذاتية، بما في ذلك الثعلبة، وهي حالة تسبب تساقط الشعر.

إن تناول مكملات فيتامين د حتى تتخلص من نقص فيتامين د يمكن أن يساعد في تحقيق نتائج وعلاجات الثعلبة.

الحديد

الحديد مهم لوجود خلايا دم حمراء صحية، والتي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. إذا لم تحصل على ما يكفي من الحديد من نظامك الغذائي، فمن الممكن أن تصاب بفقر الدم، أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، وهو سبب لتساقط الشعر.

عندما تعاني من تساقط الشعر، اطلب من طبيبك فحص مستويات الحديد المنخفضة وتناول المكملات الغذائية إذا لزم الأمر.

فيتامين سي

قد يرتبط فيتامين C بالمناعة، وليس تساقط الشعر، ولكن من المهم التأكد من أنك تحصل على ما يكفي منه، خاصة إذا كنت تعاني من تساقط الشعر المرتبط بانخفاض مستويات الحديد.

إذا كان لديك تساقط الشعر المرتبط بنقص الحديد، حاول الحصول على ما يكفي من فيتامين C من خلال الأطعمة الحمضية والفلفل وغيرها من الأطعمة المليئة بهذه العناصر الغذائية.

الزنك

الزنك هو معدن آخر يدعم وظيفة الخلايا الصحية يعد نقص الزنك أمرًا نادرًا، ولكنه يرتبط بالثعلبة، كما أن هناك بعض الأبحاث تظهر أن تصحيح نقص الزنك يمكن أن يساعد في علاج أعراض الثعلبة، بما في ذلك تساقط الشعر.

المغنيسيوم

المغنيسيوم هو عنصر كيميائي يدعم صحة الدماغ ولا يعد تساقط الشعر من الأعراض النموذجية لنقص المغنيسيوم، لكن تظهر بعض الأبحاث أن تناول مكملات المغنيسيوم يمكن أن يساعد في علاج تساقط الشعر لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.