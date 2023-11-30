شكرا لقرائتكم خبر عن صابون الفحم.. كيف يساعد الكربون جلدك على التخلص من السموم والالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صابون الفحم أحد أهم أنواع الصابون الطبي الذى له استخدامات طبية كثيرة، وعلاج لكثير من مشكلات البشرة وفقا لتقرير نشر في موقع unityskincare الذى أكد على أن هذا الصابون يتكون من الكربون النشط، وهو معروف بقدرته على التخلص من السموم المتراكمة العميقة، والتنظيف القوى والعميق لمسام الجلد.

وفقا للتقرير، فإن هذا الكربون يساعد على امتصاص التلوث الراكد على البشرة نتيجة الكثير من الملوثات اليومية، والتي يتعرض لها الإنسان على مدار اليوم والتعرض للشمس والعرق والأوساخ والاتربة المتناثر في الجو، لا تقف فوائد صابون الفحم عند هذا الحد بل إنه يعزز من فكرة التخلص من الفطريات المنتشرة على سطح الجلد، كذا من خصائص الكربون أنه يساعد على إزالة أي سموم عالقة بالجلد، كما أنه يحد من التهابات وقشور البشرة، ويفيد جدا في حالة البشرات شديدة الدهنية لإزالة التراكمات الزيتية منها، كما وجد – وفقا للتقرير – أن هذا الكربون يقاوم ظهور التجاعيد.

وأضاف التقرير، أن صابون الفحم أو الكربون، يساعد على التخلص من بكتيريا الجلد أيضا، لذا فهو أحد أهم العلاجات الأساسية التي تدخل في روتين علاج حب الشباب والبثور العميقة ذات الآثار القديمة على الجلد، فضلا عن أن أحد مهام منظفات الجلد أنها يجب أن تكون عميقة التنظيف، وهذا ما يوفره هذا النوع من الصابون، لأن خصائص الكربون النشط، تعمل على الوصول العميق للبشرة، ومسامها، والتنظيف الشديد ، وترجع هذه الخصائص الجيدة للفحم النشط الذى يستخدم في الغالب كمادة "ماصة" للأوساخ والتراكمات والسموم، وينصح باستخدام هذا الصابون تحت إشراف طبى حسب حاجة الجسم والجلد له، ووفقا لرؤية المختص.