شكرا لقرائتكم خبر عن اصفرار لون اللسان علامة على مشكلات صحية.. 3 نصائح مفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصفرار اللسان يعني وجود مشكلة في الجسم ويجب علاجها على الفور، وأكد ذلك التقرير المنشور عبر موقع healthshots، مشيرا إلى أن اللون الصحي للسان هو اللون الوردي، وإذا تحول للون الأصفر فهذا يعني وجود مشكلة ويجب التعرف عليها وحلها.

وأضاف التقرير، أن اللسان الأصفر قد يكون بسبب وجود بقايا طعام داخل الفم، وهذا الأمر في حالة عدم تنظيف أسنانك ولسانك جيدا يتسبب في تعرضه للون الأصفر بالإضافة إلى صدور رائحة فم كريهة.

-التدخين

- سوء نظافة الفم.

- ارتداء أطقم الأسنان.

- الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين كـالشاي والقهوة.

- اللسان الجغرافي، وهذا النوع يعاني من حساسية التوابل والأملاح والحلويات.

-اليرقان، أي التعرض لإلتهاب الكبد ويصاحبه تغير لون العين والجلد أيضا.

-القلاع الفموي، وهو عدوى فطرية.

-بعض الأدوية، ومنها المضادة للملاريا، وسائل منع الحمل عن طريق الفم وأدوية فيروس نقص المناعة البشرية قد تسبب تغير لون اللسان.

- جفاف الفم، وهذا يعني عدم وجود كمية كافية من اللعاب في فمك مما قد يسبب تراكم البكتيريا ويؤدي إلى ظهور بقع صفراء على لسانك.



وقدم التقرير، أبرز النصائح التي تساهم في التخلص من إصفرار اللسان، ومنها: وقدم التقرير، أبرز النصائح التي تساهم في التخلص من إصفرار اللسان، ومنها:

-الاهتمام بنظافة الفم عن طريق غسيل الأسنان مرتين في اليوم، وخيط الأسنان للقضاء على بقايا الطعام.

- الإقلاع عن التدخين.

- قم بزيادة كمية الألياف التي تتناولها للتخلص والقضاء علي الجفاف، والمساعدة في إفراز اللعاب في الفم.