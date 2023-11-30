شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من ارتفاع نسبة اليوريك أسيد في الدم؟ أطعمة تفيدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمض اليوريك أو اليوريك أسيد يعتبر منتجا ثانويا طبيعيا لعملية التمثيل الغذائي في الجسم، ولكن عند التعرض لارتفاع نسبته في الدم يتسبب في الإصابة ببعض الأمراض كالنقرس أو التهاب المفاصل.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth أبرز الأطعمة التي تعمل علي إدراة اليوريك أسيد في الجسم، ومنها:

-الكريزيحتوي علي مضادات التهابات التي تساعد في تقليل مستويات اليوريك أسيد في الجسم، ولذا يمكنك إضافته لنظامك الغذائي اليوم، للحد من الإصابة بأي مشاكل صحية مرتبطة به. -التوت والفراولةيحتويان على مركبات ومضادات الأكسدة، قد تساعد في خفض مستويات حمض البوليك أو اليوريك أسيد. - منتجات الألبان قليلة الدسمهذه الأطعمة تعتبر مصدر جيد للبروتين، ولذا تناولها يقلل فرص الإصابة بالنقرس، ويعمل على تنظيم نسبة اليوريك أسيد في الجسم. -الخضراواتهي أنواع معينة من الخضراوات ومنها الكرنب، والقرنبيط، والبروكلي، ولذا عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي لتقليل فرص الإصابة بارتفاع حمص الفوليك أو اليوريك أسيد. -الحبوب الكاملةالحبوب الكاملة هي مصدر جيد للألياف ويمكن أن تساعد في تنظيم مستويات حمض البوليك في الدم، وتحد من التعرض لارتفاع نسبته، ولذا عليك إضافته لنظامك الغذائي. - زيت الزيتونيحتوي علي الدهون الصحية، و أيضا خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات حمض البوليك أي اليرويك أسيد، ولذا يمكنك الطهي به. - التفاحيحتوي التفاح على حمض الماليك، الذي قد يساعد في تحييد حمض البوليك، ولذا يمكنك الحصول علي وجبة من التفاح يوميا للحصول على فوائده الغذائية المهمة، وأيضا تنظيم نسبة اليوريك أسيد.