شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحتك.. 6 أطعمة تجنبها فى وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد وجبة الإفطار أهم الوجبات، فهي الوجبة الأولى في اليوم بعد فترة نوم تتراوح من 7 إلى 8 ساعات، ولذا يجب أن تكون صحية لأنها تساعد على استعادة حيوية الجسم ونشاطه طوال اليوم، ومصدر للطاقة، ويجب أن تكون غنية بالفيتامينات والمعادن.





وأشار التقرير المنشور عبر موقع healthshots أن هناك أطعمة يجب تجنب تناولها في وجبة الإفطار، منها: - الحبوب السكرية أي الكورن فليكس

تتسبب في زيادة نسبة السكر بالدم، وهذا الأمر يجعلك غير متزن طوال اليوم، والحل استبدالها بالحبوب الكاملة قليلة السكريات.

-الزبادي بالفواكه الجاهزيحتوي علي سكريات مخفية وإضافات صناعية، ولكن يمكنك صنعة في المنزل عن طريق دمج الزبادي بالفواكه المحببة لك مع إضافة القليل من العسل. -الخبز الأبيضيصنع الخبز الأبيض من الدقيق المكرر، الذي يفتقر إلى الألياف والمواد المغذية الموجودة في الحبوب الكاملة، ولذا عليك اختيار خبز الحبوب الكاملة للحصول علي فوائد العديدة من الألياف إلي إمداد الجسم بالطاقة. -اللحوم المصنعةالسوسيس واللانشون تعتبر من اللحوم المصنعة، وتحتوي علي نسبة عالية من الدهون غير الصحية، والصوديوم، ولذا يمكنك إستبدالها بالبيض أو الأجبان. - المعجناتغنية بالسكريات المكررة والدهون غير الصحية. -العصائر غير الطازجةتفتقر هذه العصائر إلى الألياف وتحتوي على سكريات عالية، ولذا يمكنك صنعها في المنزل طبيعيا.