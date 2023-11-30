شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى الانزلاق الغضروفى القطنى فى البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محسن ضرغام استشاري العظام في كلية طب قصرالعيني، أنه خلال فصل الشتاء تزداد فرص الشعور بألم شديد في العظام بشكل ملح نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وبشكل خاص عند مرضى الانزلاق الغضروفي القطني.

وأوضح استشاري العظام، أن الانزلاق الغضروفي القطني يعد مشكلة يعاني منها البعض نتيجة لتحرك القرص الغضروفي الموجود بين الفقرات القطنية أسفل الظهر، ويشعر المصاب بالألم نتيجة لضغط هذا الغضروف على الأعصاب التي تمر في هذه المنطقة.

وأشار ضرغام، إلى أن هناك الإسباب المؤدية للإصابة بالغضروف القطني، ومنها زيادة الوزن، والحمل، ضعف العضلات، فهذه أشهر الأسباب، لافتا إلى أن الأعراض تختلف من شخص لآخر، وذلك وفقا لشدة الإصابة، ولكنها في المجمل يكون ألم أسفل الظهر يمتد إلى القدمين نتيجة لضغط الأعصاب، وتخدير وتنميل في القدمين، عدم القدرة على المشي أو الحركة بشكل طبيعي، وصعوبة التحكم في المثانة، يزداد الشعور بالألم الشديد خلال فصل الشتاء نتيجة لبرودة الطقس.

وقدم استشاري العظام، أبرز النصائح التي تساهم في الوقاية من الإصابة بالانزلاق الغضروفي القطني، وأبرزها، التخلص من الوزن الزائد، وتقوية عضلات الظهر عن طريق ممارسة التمارين الرياضية المخصصة لهذا الأمر، وتجنب رفع الأحمال الثقيلة.

وعن علاج الانزلاق الغضروفي القطني، أوضح ضرغام أنه يعتمد علي مسكنات لتخفيف الشعور بالألم والالتهابات، مع العلاج الطبيعي الذى يحدده الطبيب حسب قوة الإصابة، وتعد الراحة من أهم النصائح، وفي حالة عدم التحسن قد يكون الخيار الجراحي هو الأرجح.