عدن - ياسمين التهامي - تحذير من طبيب عالمي: اكتشف العادة السيئة التي تسبب الجلطات وفقدان البصر قبل فوات الأوان

الخميس 30 نوفمبر 2023 الساعة 11:48

عادات كثيرة قد تكون متوارثة من الآباء أو الأجيال القديمه نقوم بها ليس بشكل يومي ولكن على فترات متباعدة يمكن أن تؤثر على حياتنا وتصيبنا بالعديد من الأضرار في هذا الموضوع نتحدث معكم عن مخاطر إزالة الشعر الموجود داخل الأنف، حيث قد حذر طبيب عالمي يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية عن عادة سيئة يقوم بها فئات كبيرة جدا من الأشخاص، في كل دول العالم تلك العادة يمكن ان تؤدي للاصابة بالجلطات الدماغية، أو حتى فقدان البصر لابد وأن تتعرفوا عليها قبل فوات الأوان.تحدث هذا الطبيب عن مخاطر نتف الشعر الموجود بالانف بالإضافة إلى العبث في الحبوب تلك التي تكون موجودة في منطقة مثلث الخطر بالوجه، هذا المصطلح غريب بعض الشيء عليكم اعزائي القراء أعرف هذه المعلومة، والمقصود بمثلث الخطر الموجود في الوجه هو عباره عن المنطقة التي تمتد من أعلى الأنف إلى زوايا الفم، وأطلق عليها هذا المصطلح لأنها تحتوي على مجموعة كبيرة جدا من الأوعية الدموية المرتبطة ارتباط مباشر بالدماغ. وقال هذا الطبيب يجب على الجميع توخي الحذر عند إزالة شعر الأنف لأنه يمكن أن يؤذي نفسه دون أن يدري، ولعل من أبرز المخاطر التي تحدث باستخدام أدوات غير معقمة ومقصات غير نظيفة، حدوث التهابات في هذه المنطقة يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى تخثر في الدم، وفي الأخير إلى اصابة الإنسان بجلطة دماغية ينتج عنها الوفاة أو فقدان البصر.