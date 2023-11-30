شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض لوعكة صحية ألزمته الفراش..ما مرض نقيب الموسيقيين مصطفى كامل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض نقيب الموسيقيين مصطفي كامل لوعكة صحية ألزمته الفراش، إثر إصابته بنزلة برد حادة أثرت علي عظام قدميه، مما اضطر إلي الإلتزام بتعليمات الطبيب والراحة التامة، وحول ذلك يقدم اليوم لسابع لقرائه، المعلومات عن هذا المرض، وفقا لتصريح خاصة للدكتور عبد العظيم الحفني أستاذ المناعة وأمراض الدم في كلية طب عين شمس.

أوضح أستاذ المناعة وأمراض الدم، أن نزلات البرد الشديدة تتسبب في بعض الأعراض المتعارف عليها كارتفاع في درجة حرارة الجسم، والتعب والوهن، والكحة وما شابه ذلك، كما يقوم الجسم بإفراز مواد كميائية والأجسام المناعية لتقوية الجهاز المناعي وحمايته من التعرض لأي مشاكل أو مضاعفات ناتجة عن نزلة البرد الشديدة، تتسبب في التعرض لألم في عضلات وعظام القدمين، مما يتسبب في عدم قدرة المصاب علي ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وأضاف الحفني، أن هذه الحالة يطلق عليها التهاب مفصلي فيروسي، وهذا المرض يعتبر شكل حاد من التهاب المفاصل والعظام، الناتج عن تعرض الشخص للإصابة بعدوي فيروسية، كنزلات البرد الشديدة، ولكن هذه الحالة تعتبر نادرة الحدوث والإصابة.

أعراض التهاب المفاصل الفيروسي

ومن أبرز أعراض التهاب المفاصل الفيروسي، التي قدمها استشاري المناعة وأمراض الدم، التالي:

-التعرض والشعور بألم في المفاصل يصعب تحملها.

-تيبس في المفاصل.

-عدم القدرة علي الحركة أو المشي.

وأشار أستاذ المناعة وأمراض الدم، إلي أن علاج التهاب المفاصل الفيروسي يتم عن طريق راحة لمريض في المقام الأول، بالإضافة إلي أخذ مضادات الالتهابات، والمسكنات لتحسن الحركة والقدرة عليها.