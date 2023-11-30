يخبرك الكثير عن صحتك.. ماذا تعرفين عن العمر الأيضي للجسم؟

بيروت - نادين محمد - ستتغير بعض الأشياء حتمًا مع تقدمنا في العمر، فإن نظريات الشيخوخة والمرض معقدة، ولكن أحد المبادئ الناشئة هو دور التمثيل الغذائي في الصحة وطول العمر. عملية التمثيل الغذائي هي مجموعة التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الخلايا الحية للحفاظ على الحياة وتتباطأ مع تقدمنا في السن. ترتبط شيخوخة الخلايا بالتغيرات في الصحة الأيضية، ولهذا السبب يهتم العلماء بدراسة معدل الأيض كمؤشر على الصحة.

العمر الأيضي هو مقياس لمدى سرعة أو بطء عملية التمثيل الغذائي لديك مقارنة بالأشخاص الآخرين في نفس العمر الزمني.

ولكن هل العمر الأيضي شيء يمكننا قياسه وتتبعه؟ وإذا كان الأمر كذلك، فماذا يكشف عن صحتنا؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة.

ما هو العمر الأيضي؟

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العمر الزمني هو عدد السنوات التي قضيتها على قيد الحياة، بينما يقيس العمر الأيضي مدى كفاءة وظائف التمثيل الغذائي لديك مقارنة بالأشخاص الآخرين في نفس العمر.

ارتفاع العمر الأيضي يعني أن معدل الأيض لدى شخص ما أقل من المتوقع بالنسبة لعمره. العمر الأيضي ليس بالضرورة شيئًا سيفحصه طبيبك، ولا يستخدم للتشخيص. يتم استخدامه في كثير من الأحيان من قبل مدربين اللياقة البدنية لتقييم الصحة العامة واللياقة البدنية.

في بعض الحالات، يمكن أن يكون العمر الأيضي أداة مفيدة لتتبع الصحة الأيضية وإجراء تغييرات في نمط الحياة وفقًا لذلك.

يعرف عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة (خارج النشاط البدني) بمعدل الأيض الأساسي BMR وهو عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك للحفاظ على الوظائف الحيوية مثل التنفس ونبض القلب ونمو الخلايا. يمكن أن يختلف اعتمادًا على العمر والنوع وكتلة العضلات والوراثة والمزيد.

تشير بعض الأبحاث إلى أن معدل الأيض الأساسي لدى الشخص هو علامة مهمة على الصحة الأيضية. ويرتبط انخفاض معدل الأيض الأساسي بزيادة خطر الإصابة بالحالات الصحية الأيضية مثل مرض السكري ومقاومة الأنسولين لذلك يرتبط ارتفاع معدل الأيض بالعيش لفترة أطول بصحة أفضل.

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يتغير معدل الأيض الأساسي لديك مع تقدم العمر

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن عملية التمثيل الغذائي تنخفض بغض النظر عن حجم الجسم مع تقدمنا في العمر. اكتشف العلماء أربع مراحل مهمة لتغير معدل الأيض في الحياة. مع ولادة الطفل يكون معدل الأيض مرتفعًا، ولكن بمجرد أن يبلغ الطفل عيد ميلاده الأول، ينخفض معدل الأيض بنسبة 3 بالمائة تقريبًا سنويًا حتى سن 20.

لا تحدث أي تغييرات كبيرة في الفترة من العشرينات إلى الخمسينات من عمرك، ولكن بمجرد وصولك إلى سن الستين، ينخفض معدل الأيض لديك بنسبة تقل عن واحد بالمائة سنويًا وقد يختلف معدل الأيض داخل كل فئة عمرية، مما يعني أن شخصين في عمر معين قد يكون لهما معدلات مختلفة تمامًا. لذا فإن العمل على الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك صحية قدر الإمكان لتعويض هذه التغييرات أمر ضروري.

كيفية حساب عمرك الأيضي؟

الصورة من موقع AdobeStock

الحقيقة هي أنه من الصعب حساب العمر الأيضي بنفسك لأن القياسات الأكثر دقة لمعدل الأيض الأساسي تتطلب معدات خاصة غير متوفرة بسهولة.

لحساب عمرك الأيضي، تحتاجين إلى معرفة معدل الأيض الأساسي الخاص بك. من أجل ذلك، من الأفضل العمل مع اختصاصي طبي يمكنه إعطاؤك رقماً أكثر دقة، ومع ذلك، لأخذ فكرة عن عمرك الأيضي في الوقت الحالي، يمكنك استخدام الصيغة الحسابية الآتية:

بالنسبة إلى الرجال: معدل الاستقلاب الأساسي = 10 × الوزن (كجم) + 6.25 × الطول (سم) - 5 × العمر (بالسنوات) + 5

بالنسبة إلى النساء: معدل الاستقلاب الأساسي = 10 × الوزن (كجم) + 6.25 × الطول (سم) - 5 × العمر (بالسنوات) - 161

بمجرد معرفة معدل الأيض الأساسي الخاص بك، ستقارنه بمخطط العمر الأيضي.

أيضاً يمكنك تقدير معدل الأيض الأساسي الخاص بك باستخدام حسابات مثل معادلة Harris-Benedict التي تأخذ في الاعتبار العمر والنوع والطول والوزن (توجد العديد من الآلات الحاسبة على الإنترنت، لذلك لا يتعين عليك القيام بذلك يدويًا). ولكن حتى الخبراء يعترفون بأن هذه المعادلات التنبؤية ليست دقيقة إلى حد ما في أحسن الأحوال وتؤدي إلى العديد من الأخطاء في تقدير معدل الأيض الفعلي لشخص ما.

الطريقة الدقيقة لقياس معدل الأيض الأساسي هي جهاز حساب السعرات الحرارية غير المباشرة، والتي يتضمن ارتداء قناع متصل بجهاز. يقيس الجهاز كمية الأكسجين الذي تستنشقينه وثاني أكسيد الكربون الذي تزفرينه لتقدير معدل الأيض الأساسي لديك. لكن الكثير من الناس لا يستطيعون الوصول إلى هذا الجهاز.

ما يخبرك به عمرك الأيضي عن صحتك

هناك عوامل كثيرة تؤثر على عملية التمثيل الغذائي إلى جانب العمر، بما في ذلك كتلة العضلات، والوزن، والهرمونات، وعلم الوراثة. لذا، فإن عمرك الأيضي ليس بالضرورة انعكاسًا مثاليًا لصحتك.

ولكن وجدت إحدى الدراسات التي قيمت العمر الأيضي كمؤشر لأمراض القلب أن الأشخاص ذوي العمر الأيضي المنخفض لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض القلب.

وقد وجدت بعض الأبحاث أيضًا وجود علاقة مثيرة للاهتمام بين انخفاض عمر التمثيل الغذائي وارتفاع خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

تشير المتلازمة الأيضية إلى مجموعة من الحالات مثل مقاومة الأنسولين، وارتفاع محيط الخصر، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ووجد العلماء أيضًا أن عمر التمثيل الغذائي الأصغر يرتبط بانخفاض وزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، وضغط الدم الانقباضي، ومحيط الخصر.

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العوامل التي تزيد من العمر الأيضي

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أن بعض عوامل نمط الحياة من شأنها أن تزيد أو تقلل من عملية التمثيل الغذائي (وبالتالي العمر الأيضي)، مثل:

يمكن أن تؤثر أنماط معينة من النظام الغذائي مثل تناول الأطعمة عالية المعالجة والسكريات وعدم تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية والبروتين سلبًا على الصحة الأيضية.

تساعد التمارين الرياضية على زيادة كتلة العضلات، مما قد يعزز معدل الأيض كما أنه يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهابات

يمكن أن يؤدي الإجهاد والوتر المزمن إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين والالتهابات.

الحمية الغذائية القاسية يمكن أن تؤدي خفض السعرات الحرارية بشكل كبير أو اتباع أحدث نظام غذائي مقيد والتوقف عنه إلى نتائج عكسية عن طريق إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك.

النوم أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، بما في ذلك عملية التمثيل الغذائي. يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى تغيير معدل الأيض، وزيادة خطر الإصابة بداء السكري والتأثير سلبًا على الهرمونات.

البروتين ضروري للحفاظ على كتلة العضلات، وخاصة مع تقدمنا في السن لذا حاولي تضمين البروتين في كل وجبة، فالدجاج والأسماك والعدس والبيض واللبن والجبن والفاصوليا كلها خيارات جيدة.

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