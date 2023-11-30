هل تفكرين في إجراء جراحة شد البطن؟.. كل ما يجب معرفته قبل القرار 

بيروت - نادين محمد - تعتبر عملية شد البطن من الإجراءات المرغوبة لدى العديد من النساء، وخاصة أولئك الذين مروا بتجربة الحمل أو فقدان كبير للوزن.

ارتفعت شعبية هذه الإجراءات بنسبة 56% منذ عام 2000. لكن هذا لا يعني أننا نصحكِ بها، فقط نستعرض جميع مراحلها ولكِ حرية القرار بعد استشارة الطبيب.

إن عملية شد البطن، هي إجراء جراحي يساعد في إخفاء الترهلات نهائيًا. وأوضح الدكتور آندي ونجوراوات، جراح التجميل المعتمد والمؤسس المشارك للمعهد المتقدم لجراحة التجميل: "يزيل هذا الإجراء الجلد الزائد والدهون من البطن الأوسط والسفلي ويشد عضلات جدار البطن، كما تقوم عملية شد البطن بإزالة الجلد الزائد والدهون بشكل دائم، مع شد العضلات الأساسية أيضًا لإعطاء شكل منحوت أكثر للجذع."

من الذي يجب عليه إجراء هذه الجراحة؟

لديك جلد زائد و/أو دهون في البطن وتشعرين بالانزعاج من مظهرها

صحتكِ جيدة ولا تعاني من أمراض تمنع الجراحة

النساء اللواتي يتمتعن بوزن ثابت

غير المدخنات

لا تفكري في الإنجاب مرة أخرى

المرضى الذين يعانون من السمنة، أو الكثير من الدهون الحشوية (الموجودة بالقرب من الأعضاء الحيوية)، أو الحالات الطبية الكامنة أو اضطرابات تخثر الدم، يجب عليهم الامتناع عن إجراء عملية شد البطن.

تصغير الخصر - المصدر freepik

وقد يرغب الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أكبر من 35-40 في التفكير في فقدان الوزن قبل الجراحة. ويحذر الأطباء من أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يزيد من مخاطر التئام الجروح ويؤدي إلى نتائج غير مرضية.

مراحل الجراحة

قد تستغرق عملية شد البطن من ساعتين إلى خمس ساعات، اعتمادا على حجم البطن. يقضي معظم الجراحين وقتًا في تصميم كل عملية جراحية لتناسب رغبات كل مريضة وخصائصها التشريحية.

يٌنصح بتجنب رفع الأشياء الثقيلة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد شد البطن. بشكل عام، عليكِ الانتظار ستة أسابيع قبل العودة لجميع الأنشطة الطبيعية.

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ما هو الألم المتوقع من جراحة شد البطن؟

في ما يتعلق بالألم، تستجيب كل امرأة بشكل مختلف. قد تعاني من آلام مبرحة وقد تجدين صعوبة في التنفس، حتى أثناء الاستقرار في السرير مباشرة بعد الجراحة. لكن أخريات ربما يعانين من آلام خفيفة إلى متوسطة.

في ما يخص النقاهة والألم، تشبه عملية شد البطن العملية القيصرية. ولدى الأطباء مجموعة متنوعة من الأساليب لعلاج آلام ما بعد الجراحة، مثل تعزيز التعافي بعد الجراحة، والتي تشمل شرب السوائل والمشروبات الغنية بالكربوهيدرات قبل الجراحة للتخفيف من الغثيان.

يتم أيضًا إعطاء المرضى مسكنات الألم قبل الجراحة ويتم إعطاؤهم حقنًا بعد الإجراء لتخدير المنطقة.

جراحة شد البطن تساعد في تصغير الخصر - المصدر freepik



الآثار الجانبية المتوقعة لجراحة شد البطن



هناك آثار جانبية يمكن أن تشمل النزيف، زيادة السوائل تحت الجلد، العدوى، تأخر الشفاء، الكدمات، الجلطات الدموية، والتندب.

لا تنقص الوزن

في ما يخص الوزن، إن عملية شد البطن تقتصر فقط على فقدان بضعة أرطال فقط من منطقة الجذع، لن يؤدي هذا الإجراء إلى تنحيف مناطق أخرى من الجسم.

من الأفضل أن تكوني في الوزن المناسب قبل الجراحة لأن الأشخاص الذين يتمتعون بحالة جيدة يحصلون على أفضل النتائج كما يتعافون أسرع.

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لن تمحو كل علامات التمدد لديك

علامات التمدد الوحيدة التي يتم إزالتها هي تلك الموجودة في الجلد الزائد.

تترك ندبات

سيكون لديك ندبة بعد الجراحة، يبذل الجراحون قصارى جهدهم لجعلها غير واضحة قدر الإمكان، في أفضل الأحوال، تكون الندبة خفيفة وسطحية.

المصدر:

Webmd



