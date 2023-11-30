شكرا لقرائتكم خبر عن فى الطقس البارد.. 3 مشروبات سحرية تخلصك من "البلغم" وتعالج السعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العدوى التي تصيب الجهاز التنفسى بشتى أشكالها، سواء ناتجة عن فيروس، أو بكتيريا، أو غير ذلك، يمكن أن تخلف البلغم المتراكم في الصدر، وهو ما يظهر عند السعال، والبلغم المزعج حسبما أكد تقرير نشر في موقع healthshots ، تزيد فرص الإصابة به بسبب بعض الأمراض التنفية أهمها التهاب الشعب، وكذا الالتهاب الرئوي، ومشكلات الرئة المختلفة، فضلا عن الربو.

وأوضح التقرير أن إذابة البلغم بشكل طبيعة وطرق بسيطة، أحد أهم الإجراءات والممارسات التي تحد من تكونه وتخلص الجسم منه، فضلا عن تحسينها للتنفس بشكل عام، وتقليل حدة السعال بشكل خاص،

ووفقا للتقرير فإن هناك مشروبات صحية وهامة تذيب البلغم منها:

- المياه أحد الخيارات الهامة التي تساعد على التخلص من البلغم، لأنها ترطب الفم والجسم، وتمنع تراكمه في الشعب الهوائية، فالماء الدافئ قليلا مفيد للغاية، والماء المعتدل درجة الحرارة أيضا.

- الشاي المضاف إليه الأعشاب أحد الخيارات الهامة والصحية والدافئة التي يمكن استخدامها لتقليل حدة تكون البلغم، فضلا عن قدرتها على تقليل حدة الكحة، خاصة السعال الليلى، لأنه يحتوى على الكثير من مضادات الأكسدة والالتهاب، مما يزيد من دفاعات الجسم ضد المرض والعدوى ويعجل بالشفاء

- مشروب الزنجبيل المفيد والدافئ، يعزز من صحة الجهاز التنفسى وإذا أضيف ععليه القليل من العسل، يعزز ذلك فرص التخلص من البلغم وإفرازات الجهاز التنفسى، ويحد من السعال المتكرر المزعج، كما يخفف من الام الحلق.