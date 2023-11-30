شكرا لقرائتكم خبر عن افحص أسنانك أولا بأول.. طرق بسيطة للوقاية من سرطان الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطانات الفم أحد أهم أنواع الأورام، ووفقا لتقرير نشره موقع rush.edu فإن هذا السرطان يمكن أن يظهر فى أماكن الفم المتفرقة منها اللوز والبلعوم والحنجرة، ولكن لا تظهر الكثير من العلامات والاعراض فى هذا النوع من السرطان.

وفقا للتقرير فإن الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا السرطان، ولكن الأكثر عرضة له المرضى الذين قاموا بعمليات زراعة للأعضاء، أو مرضى المناعة التى يتم تثبيطها، ولكن هل يمكن الوقاية من هذا النوع من السرطان؟

يجيب تقرير نشر فى موقع uclahealth الطبى، موضحا مجموعة من طرق الوقاية الفعالة لهذا السرطان، أهمها :

-للوقاية من سرطان الفم يجب الاعتناء التام اليومى المنتظم بصحة الفم بشكل عام، من خلال تنظيف الاسنان اليومى بالمعجون والفرشاة والاهتمام بالغرغرة وتنظيف اللسان، وكذا الاهتمام بتنظيف اللثة أيضا.

-الاعتناء بالكشف الدورى على الفم واللثة والأسنان، لأن سرطان الفم من السرطانات البطيئة التى تعمل فى صمت، واذا ما اكتشفناها مبكرا كان ذلك سبب فى تعزيز علاجها المبكر والتخلص منها، لذا فالكشف الدائم يقى تأخر اكتشافها وصعوبة علاجها.

-لابد من الاهتمام بالتخلص من التدخين بكل انواعه، فالتدخين أهم مسببات كل أنواع السرطان وبخاصة الفم، وله الكثير من الأضرار السلبية على صحة الفم واللثة، ولذا يجب الامتناع عنه تماما.

-من أهم الطرق للوقاية من سرطان الفم، الاهتمام بعلاج كل مشكلات الفم واللثة اولا باول، فالقرح والزرقة والالتهابات الماكررة يجب علاجها سريعا، ويجب عليك متابعة ما إذا كانت تشفى سريعا ام لا، لأنه إذا كانت كذلك يجب عليك عرضها سريعا على المختص لفحص سبب التأخر.

وينصح التقرير بمراقبة أية تغيرات تصيب الفم منها تغير الوان اللثة، ظهور كتل أو تورمات، قرح متكررة، أية تغيرات فى طبيعة الفم.