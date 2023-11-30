شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 249 مليون إصابة بالملاريا فى العالم عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان اليوم، إنه على الرغم من الخطوات الكبيرة في توسيع نطاق الوصول إلى الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية والأدوية للمساعدة في الوقاية من الملاريا لدى الأطفال الصغار والنساء الحوامل، فإن المزيد من الناس يصابون بالملاريا، وفقًا لتقرير جديد نشرته المنظمة.

وأضافت أنه في عام 2022، يقدر أن هناك 249 مليون حالة ملاريا على مستوى العالم، وهو ما يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 233 مليون حالة في عام 2019 بمقدار 16 مليون حالة. بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن كورونا، واجهت الاستجابة العالمية للملاريا عددًا متزايدًا من التهديدات، مثل مقاومة الأدوية والمبيدات الحشرية، والأزمات الإنسانية، والقيود على الموارد، وتأثيرات تغير المناخ، والتأخير في تنفيذ البرامج، لا سيما في البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالملاريا.

يتعمق تقرير الملاريا في العالم لعام 2023 في العلاقة بين تغير المناخ والملاريا. يمكن للتغيرات في درجات الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار أن تؤثر على سلوك وبقاء بعوضة الأنوفيلة الحاملة للملاريا. ويمكن للظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر والفيضانات، أن تؤثر بشكل مباشر على انتقال المرض وعبء المرض. على سبيل المثال، أدت الفيضانات الكارثية في باكستان في عام 2022 إلى زيادة حالات الملاريا في البلاد بمقدار خمسة أضعاف.وأضافت أنه يشكل تغير المناخ خطرا كبيرا على التقدم في مكافحة الملاريا، وخاصة في المناطق المعرضة للخطر.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن الاستجابة المستدامة والمرنة للملاريا مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لإبطاء وتيرة ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من آثارها".

ومن المتوقع أن يكون لتقلب المناخ آثار غير مباشرة على اتجاهات الملاريا من خلال، على سبيل المثال، انخفاض فرص الحصول على الخدمات الأساسية لمكافحة الملاريا وتعطيل سلسلة الإمداد بالناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية والأدوية واللقاحات. قد يؤدي نزوح السكان بسبب العوامل المناخية أيضًا إلى زيادة الملاريا حيث يهاجر الأفراد الذين ليس لديهم مناعة إلى المناطق الموبوءة.

وفي الوقت نفسه، في البلدان الأحد عشر التي تتحمل العبء الأكبر من الملاريا، استقرت معدلات الإصابات الجديدة والوفيات بعد الارتفاع الأولي خلال السنة الأولى من الوباء. وشهدت هذه البلدان، المدعومة من خلال نهج "العبء المرتفع للأثر الكبير" الذي تتبعه منظمة الصحة العالمية، ما يقدر بنحو 167 مليون حالة إصابة بالملاريا و426000 حالة وفاة في عام 2022. وفي ضوء الاتجاهات الحالية، فإن التقدم نحو المعالم الحاسمة لعام 2025 لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية العالمية لمكافحة الملاريا بعيد عن المسار الصحيح بفارق واسع.

قالت ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا "للمضي قدمًا نحو مستقبل خالٍ من الملاريا، نحتاج إلى بذل جهود متضافرة لمعالجة هذه التهديدات المتنوعة التي تعزز الابتكار وتعبئة الموارد والاستراتيجيات التعاونية."

ويستشهد التقرير أيضاً بإنجازات مثل التنفيذ التدريجي للقاح الملاريا الأول الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، RTS,S/AS01، في ثلاثة بلدان أفريقية. وقد أظهر تقييم دقيق انخفاضاً كبيراً في معدلات الإصابة بالملاريا الحادة وانخفاضاً بنسبة 13% في الوفيات في مرحلة الطفولة المبكرة الناجمة عن جميع الأسباب في المناطق التي تم فيها إعطاء اللقاح مقارنة بالمناطق التي لم يتم فيها تقديم اللقاح. ويضاف هذا الانخفاض الكبير في معدلات المرض والوفاة إلى ما تم تحقيقه في هذه المناطق حيث تم بالفعل إدخال الناموسيات ورش المبيدات الحشرية داخل المنازل وغيرها من التدخلات المتعلقة بصحة الطفل.

وفي أكتوبر 2023، أوصت منظمة الصحة العالمية بإنتاج لقاح ثانٍ آمن وفعال للملاريا، R21/Matrix-M.