شكرا لقرائتكم خبر عن جفاف الجلد و ضيق التنفس.. 6 أضرار لـ "الدفاية" أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فصل الشتاء يحتاج الكثير من الأفراد نتيجة برودة الجو الى تشغيل المدفأة أثناء فترة النوم ليلا، دون شعورهم بأن هناك العديد من الأضرار الصحية الناتجة عن تلك التدفئة، والتي من أبرزها جفاف الجلد وصعوبة في التنفس، وسوف يوضح التقرير التالى تلك المخاطر، وذلك وفقا لما نشره موقع express.

مخاطر صحية ناتجة من تشغيل المدفأة : -جلد جاف

الهواء الدافئ يمكن أن يجرد جلد الجسم من الزيوت الطبيعية، فيؤدى هذا الى حدوث جفاف وحكة إذا تم ترك المدفأة طوال الليل.





- صعوبة في التنفس

المدفأة تسبب صعوبة في التنفس، بالإضافة الى جفاف الحلق والسعال .





-تعرق ليلى

تشغيل المدفأة طوال الليل تعرضك الى زيادة العرق أثناء النوم، مما يعرضك الى اضطرابات في النوم، هذا التعرق يؤدى بالشخص إلى خطر الإصابة ببعض الأمراض الجلدية.

-اعراض تشبه البرد

كثرة تشغيل المدفأة طوال الليل يؤدى الى تراكم الغبار الذى يعرضك إلى الحساسية، وأيضا انسداد الأنف والعطس من المشاكل الشائعة، نحن بالفعل معرضون لهذه الأعراض بسبب الفيروسات المنتشرة في فصل الشتاء، ولكن يمكن أن يكون سببها أيضا بيئة نومنا.

-تورم القدمين

حينما تستيقظ بأقدام منتفخة، فقد يكون هذا مؤشر على أنك تنام في غرفة تكون درجة حرارتها مرتفعة جدا، نتيجة تشغيل المدفأة .

-انتشار الحشرات

الحشرات مثل البراغيث والذباب وبق الفراش تنمو في البيئات الدافئة.