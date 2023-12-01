شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات الجدد.. حيل بسيطة لتخليص رضيعك من المغص المزعج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرضع يعانون بشدة من المغص، هذه الشكوى هي المتكررة على لسان أغلب الأمهات، فيشتهر إصابة الصغار في هذه المرحلة العمرية بتقلصات وآلام البطن، لأنها الفترة التى يتغذى فيها الصغار على اللبن الطبيعى من خلال الرضاعة أو الصناعى، وهو ما يرفع فرص الاصابة بالتقلصات لديهم، وفقا لتقرير نشر في موقع familydoctor .

أوضح التقرير أيضا أن عسر الهضم الشائع الذى يصيب الأطفال في هذه المرحلة العمرية، فضلا عن حساسية اللبن والغازات المتكررة، ونقص التغذية، كلها أسباب محتملة للمغص عند الرضع، ويمكن تجنب مغص الصغار من خلال تجنب أي أكلات حارة أو أدوية يمكن ان تسبب المغص نتيجة وجودها في لبن الرضاعة، ويجب تجنب الكافيين الكثير أيضا وتناول الشيكولاتة.

وتابع التقرير أنه يمكن تجنب المغص من خلال تجربة القماط، وهو قماش قطنى يلف حول بطن الطفل، ولكن بعد استشارة الطبيب المختص، يمكنك اللجوء للحمام الدافئ لتحسين هضم والم البطن، اسألى أيضا طبيب الطفل على أدوية تخفيف المغص الآمنة غير الضارة بالمعدة، ويجب على الأم أيضا ان تختار لبنا صناعيا مناسبا للطفل وحالته الهضمية، ووفقا لطبيعة أمعائه، ووفقا للطبيب المتابع لحالته، يتم تحديد نوع اللبن المناسب الذى يساعد على الهضم الجيد، جربى أيضا تدليك بطن طفلك بحركات دائرية، فضلا عن ضرورة تدفئة الرضعة الصناعية لأنها أفضل للهضم وتقلل من الغازات والانتفاخات إذا كانت دافئة.