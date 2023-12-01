شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن تشيخص الصرع عند الأطفال وما طرق علاجه؟ تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إصابة الطفل بالصرع من الأمور التي تتسبب في تعرض الآباء للقلق، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع timesofindia سنتعرف على طرق التشخيص والعلاج.

أشار التقرير إلى أن تحديد الصرع عند الأطفال يحتاج لبعض الحيل، ومنها مراجعة التاريخ الطبي للطفل والفحص العصبي له، وهناك العديد من الاختبارات المتخصصة مثل رسم المخ الذي له دور حاسم في تأكيد التشخيص الدقيق.

وأضاف التقرير، أنه بمجرد تشخيص المرض، يتم تحديد خريطة العلاج التي يحتاجها الطفل، وأبرزها الأدوية المضادة للصرع لإدارة النوبات والسيطرة عليها، وفي بعض الحالات، قد يخضع الأطفال لإجراءات جراحية في حالة عدم فعالية الأدوية.

وأوضج التقرير، أن دعم الوالدين جزءًا من التغلب على التحديات المرتبطة بالصرع عند الطفل، وعليهم فهم حقيقة المرض المصاب به طفلهم لمعرفة التعامل معه بشكل سليم، ويمكن لهم دمج الآباء لمجموعات الدعم والموارد لتقديم الدعم العاطفي والخبرات المشتركة، مما يخفف من العزلة التي قد يشعر بها آباء الأطفال المصابين بالصرع.

وأكد التقرير، أن التعاون المدرسي ضروري للأطفال المصابين بالصرع، حيث يجب على المدرسين أن يكونوا على دراية بحالة الطفل الصحية والتعرف علي طرق التعامل معه بشكل صحيح.

وأخيرا أوضح التقرير، أن الصرع عند الأطفال يتطلب اتباع نهج شامل يبداء من التشخيص الدقيق والعلاج والدعم الأبوي، وتعد الجهود التعاونية التي يبذلها متخصصو الرعاية الصحية والمعلمون وشبكات الدعم ضرورية لتوفير رعاية شاملة للأطفال المصابين بالصرع.