شكرا لقرائتكم خبر عن تنفس بعمق.. أعراض نوبة الهلع وطرق لإيقافها عند حدوثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوبة الهلع هي نوبة مفاجئة من الخوف الشديد الذي يثير عدة ردود فعل جسدية لا يوجد لها سبب واضح، ويعاني العديد من الأشخاص من نوبة هلع واحدة أو اثنتين فقط في حياتهم، ولكن إذا كنت تعاني من نوبات هلع متكررة وغير متوقعة تمتد لفترة طويلة مع خوف دائم من حدوث نوبة أخرى، فقد تكون مصابًا بحالة تسمى نوبة الهلع، نتعرف في هذا التقرير على أعراضها وطرق إيقافها، بحسب موقع "DR.lo".

أعراض نوبات الهلع

-الشعور بالخطر

-الخوف من فقدان السيطرة أو الموت

-سرعة دقات القلب

-التعرق

-الهبات الساخنة والباردة

-ضيق في التنفس أو اختناق في الحلق

-ألم صدر

-تنميل وخدر

-المغص

-الغثيان

-الشعور بعدم الواقعية أو الانفصال

-الصداع

-الدوخة أو الإغماء

كيفية وقف نوبة الهلع

وفيما يلي بعض هذه الطرق التي تستخدم لمنع نوبات الهلع

العلاج السلوكي المعرفي CBT

يهدف العلاج السلوكي المعرفي إلى مساعدتك على تغيير الطريقة التي ترى بها المواقف الصعبة أو المخيفة ومساعدتك في إيجاد طرق جديدة للتعامل مع هذه التحديات عند ظهورها.

استخدم التنفس العميق

في حين أن فرط التنفس هو أحد أعراض نوبات الهلع التي يمكن أن تزيد من الخوف، فإن التنفس العميق يمكن أن يقلل من أعراض الذعر أثناء النوبة.

التنفس العميق يمكن أن يساعدك في تحسين مشاعر الاسترخاء والراحة واليقظة وتقليل أعراض القلق والاكتئاب والغضب والارتباك.

اغلق عينيك

تأتي بعض نوبات الهلع من محفزات تطغى عليك أثناء النوبة، أغمض عينيك يمكن أن يمنعك ذلك من المحفزات الإضافية ويجعل من السهل التركيز على تنفسك.

-تركيز انتباهك على الحاضر والتعرف على الحالة النفسية التي أنت فيها

- التأمل لتقليل التوتر ومساعدتك على الاسترخاء

-استخدم تقنيات استرخاء العضلات للتخلص من التوتر.

-الانخراط في ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة