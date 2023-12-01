شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية بسيطة لقرح الفم المؤلمة.. طرق استعمال العسل وزيت القرنفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرح الفم تكون مؤلمة لمن يعانى منها، لها الكثير من المسببات، وفي النهاية يصبح التخلص منها صعبا ومؤلما، ولكنه ليس مستحيلا، هذا ما ذكره تقرير نشر في موقع pharmeasy ، موضحا بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في التخلص منها، وتخفيف حدة الألم الناتج عنها.وعدد التقرير أنواع قرح الفم منها الصغيرة والكبيرة.

ومن العلاجات المنزلية السهلة التي تساعد على علاج قرح الفم:

العسل أهم وأحد الخيارات لعلاج قرح القم المزعجة، لأن خصائصه العلاجية الكثيرة التي تعزز صحة الفم ومضادة للأكسدة، كما أنه مضاد للبكتيريا والفطريات فيعزز من تخفيف ألمها وسرعة التئامها.

عصير البرتقال الغنى بفيتامين سى يعزز من سلامة الفم، ويساعد على التئام القرح، وينصح التقرير بشرب كوبين يوميا من عصير البرتقال الخالى من السكر لأنه يحارب الأمراض والتقرحات ويعزز المناعة.

زيت القرنفل من الزيوت الصحية التي تساعد على تخفيف الألم بشدة وتعزز من التئام الجروح والالتهابات المختلفة، وهو ما نصح به التقرير من خلال دهان القليل منه على القرحة، من خلال قطنة جافة نظيفة، لأنه يحد من الالتهابات ويقلل من الألم المبرحة التي تصدرها القرح.