شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للتوعية بـ الإيدز.. المصابون بالفيروس عرضه لـ 5 أمراض جلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس نقص المناعة البشرية، هو فيروس يهاجم الجهاز المناعي للجسم وإذا لم يتم علاجه، يمكن أن يؤدي إلى مرض الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب)، الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالفيروس هي من خلال اختبارات الأجسام المضادة، واختبارات المستضد ، واختبارات الحمض النووي (NAT) هي الاختبارات الثلاثة الرئيسية لفيروس نقص المناعة البشرية، يمكن أن يجعلك الفيروس عرضة للأمراض والالتهابات بسبب ضعف جهاز المناعة، فالأشخاص المصابون بالإيدز معرضون بشكل خاص لمختلف الأمراض الجلدية بسبب ضعف مناعتهم، وفى اليوم العالمى لمرض الإيدز، إليك أنواع الأمراض الجلدية والوقاية وفقا لما نشره موقع" hindustantimes".

1. داء المبيضات

أحد المظاهر الجلدية الشائعة هي الالتهابات الفطرية، مثل داء المبيضات، وهي فطريات تشبه الخميرة، يمكن أن تسبب التهابات في المناطق الرطبة مثل الفم والحلق والمنطقة التناسلية، في الأفراد المصابين بالإيدز، يمكن أن تكون هذه العدوى مستمرة ويصعب علاجها.

2. فيروس الهربس البسيط

تنتشر أيضًا العدوى الفيروسية، حيث يسبب فيروس الهربس البسيط (HSV) الهربس الفموي والتناسلي، قد تكون الآفات أكثر شدة ومتكررة لدى الأفراد المصابين بالإيدز، وتتطلب أدوية مضادة للفيروسات للتحكم فيها.

3. الالتهابات البكتيرية

يمكن أن تؤدي الالتهابات البكتيرية، بما في ذلك عدوى المكورات العنقودية والعقدية، إلى التهاب النسيج الخلوي أو الدمامل، قد تكون هذه الحالات الجلدية أكثر عدوانية لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

4. التهاب الجلد الدهني

يعد التهاب الجلد الدهني أحد المظاهر المبكرة والأكثر شيوعًا التي يعاني فيها المريض من الحكة ورقائق دهنية منتشرة ومفرطة على فروة الرأس والوجه وطيات الجلد مثل الإبطين والفخذ، كما يمكن أن يكونوا معرضين لخطر الإصابة بالهربس، والذي يظهر على شكل بثور مؤلمة مجمعة مرتبطة بالقيح والتآكلات والقشور الموضعية على جانب واحد من الجسم.

5. الجرب

الجرب هو مظهر شائع آخر ناجم عن الإصابة بالعث، ويظهر على شكل نتوءات وخدوش صغيرة على شبكات الأصابع، وتحت الإبطين، والبطن، والفخذين والأعضاء التناسلية والأرداف .

نصائح للوقاية

تعد فحوصات الجلد المنتظمة أمرًا بالغ الأهمية للأفراد المصابين بالإيدز لاكتشاف أي تشوهات في وقت مبكر، تلعب رعاية الأمراض الجلدية، إلى جانب العلاج المضاد للفيروسات لإدارة فيروس نقص المناعة البشرية، دورًا حيويًا في تعزيز صحة الجلد.