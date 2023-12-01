شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور الالتهاب الرئوى الغامض فى الدنمارك بعد انتشاره فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من التأهب والخوف يشعر بها العالم بعد إصابة نسبة كبير من الأطفال فى الصين بالالتهاب الرئوي الغامض، حسبما أشارت التقارير، ولم يقف هذا المرض فى هذا البلد، بل بدأ الانتشار فى بلدان أخرى منها الدنمارك وهولندا، وأشار التقرير المنشور عبر جريدة dailymail إلى أن هناك موجة من نفس النوع من الالتهاب الرئوي الذى ظهر فى الصين وأثار مخاوف من انتشار وباء جديد.

وأكد رؤساء الصحة الدنماركيون أن الإصابة بالميكوبلازما الرئوية، أى الاتهاب الرئوي الغامض الذي ظهر في الصين، لا يعالج بالمضادات الحيوية، وهذا يعني أن علاجه صعب وقد يصل إلى الوباء.

وكشف معهد ستاتنز سيروم الدنماركي (SSI) ارتفاع أعداد الإصابة بالالتهاب الرئوي الغامض لدى الأطفال، فالمعدلات تضاعفت ثلاث مرات خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وحول ذلك، قالت كبير الباحثين فى المعهد هان دورث إمبورج، إن الخبراء كانوا يتوقعون حدوث مثل هذا المرض أعقاب كورونا، لافتا إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية كان عدد حالات الإصابة بالميكوبلازما "الالتهاب الرئوي الغامض" منخفضًا للغاية، وهذا يعني أنه من الصعب أن يصبح وباء،

وأوضح التقرير، أن هولندا أعلنت منذ أيام قليلة ارتفاعا مثيرا للقلق فى عدد الأطفال الذين يعانون من الالتهاب الرئوي، ولم يقف الانتشار إلي هذا الحد فقط، بل أكدت بعض التقارير ظهوره فى السويد المجاورة للدنمارك، وهذا الأمر تسبب في خوف من انتشار الحالات والعدوي في أوروبا أجمع.

وأشار التقرير إلى أن أعراض الالتهاب الرئوي الغامض تشبه الأنفلونزا، ولكن المضادات الحيوية ليس لها أى تأثير.

جدير بالذكر أن الصين تعاني من تفشى الالتهاب الرئوي الغامض الذي يصيب الأطفال، وقالت عنه منظمة الصحة العالمية إنه يحرم الأطفال من المناعة الحيوية ضد الأمراض الموسمية، لذا أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية كالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، لتجنب انتشار العدوي.